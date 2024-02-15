بعد اختطافه وتعذيبه.. مقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري

أوقفت السلطات الأمنية المغربية، اليوم، شخصا يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل مغربي؛ للاشتباه بتورطه في قضية اختطاف واحتجاز مقرون بتعذيب وقتل زوج الفنانة المغربية الشابة، ريم فكري.

وتعود القضية إلى يوم الخميس 8 فبراير الجاري، عندما اختطف زوج الفنانة ريم فكري بالقرب من منزله، من أشخاص يقودون سيارة رباعية الدفع؛ وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضحت السلطات الأمنية، في بيان، أن إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيس الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، داخل حاوية بمنزله ضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط.