ما الجرائم الأكثر شيوعا في كولومبيا؟

وأشار التقرير إلى أن عدد العمليات التي كان على أعضاء المديرية المتخصصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية التعامل معها جعل السلطات تبحث عن بديل "لتخفيف الضغط" على هذه المشكلة.

وسعى الضباط المختصين إلى حل القضايا التي كانت تولد أكبر عدد من المشاكل، وكذلك تلك التي تم الإبلاغ عنها من أهم المدن في كولومبيا، وفق التقرير.

الفخاخ والاحتيال

وعلى وجه التحديد، ومن أجل خفض هذا النوع من القضايا في جميع أنحاء كولومبيا، أعلن مكتب المدعي العام عن الطرق الأكثر شيوعًا للمجرمين الذين يبنون عملياتهم على جرائم من هذا النوع.

وأوضح التقرير، أن السلطات الكولومبية شددت على رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، وحذرت الجهات المسؤولة من ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في الفخاخ أو الاحتيال.

بالإضافة إلى تمكن المجرمين من خداع الأشخاص من خلال الرسائل النصية أو حتى تطبيقات الهاتف المحمول، التي يسعون من خلالها للحصول على معلومات شخصية.

كما لفت التقرير إلى العروض التي تصل إلى الأجهزة المحمولة المختلفة للحصول على التأمين الإلزامي ضد حوادث المرور "SOAT"؛ فمن خلال هذه الواجهة يتمكن المجرمون من جذب انتباه السكان المدنيين والحصول على مكاسب اقتصادية معينة.

المصدر: موقع "إنفوباي" الأرجنتيني