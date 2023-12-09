انتشار المخدرات يضع كولومبيا في المرتبة الثانية بجرائم القتل

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول جرائم القتل، أن معدل جرائم القتل في كولومبيا انخفض، العام 2022، ليضعها في المرتبة الثانية، بعدما كانت الأولى، في العام 2021، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الوفيات الناجمة عن العنف في الإكوادور، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، فإن تسريح القوات المسلحة الثورية الكولومبية، التي كانت تسيطر على العديد من مناطق زراعة الكوكايين، خلق فراغًا استغلته جماعات إجرامية أخرى، مما ساهم في استمرار العنف.

وأشار التقرير إلى أن معدل جرائم القتل يميل إلى الارتفاع في المناطق التي كانت فيها الجماعات المسلحة مثل القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وجيش التحرير الوطني، نشطة تاريخيًا.