تقرير: محاصيل الكوكايين تحطم الأرقام القياسية في كولومبيا

كشف تقرير نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، أن مساحة الأراضي المزروعة بالكوكايين في كولومبيا بلغت 230 ألف هكتار العام الماضي، بزيادة بلغت 26 ألف هكتار عما كانت عليه العام 2021.

وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المختص بالمخدرات والجريمة، فإن تجار المخدرات تمكنوا العام الماضي، من إنتاج 1738 طنًا من مادة "الهيدروكلوريد" المخدرة، ضبطت السلطات المحلية منها 671 طنًا.

وأظهر التقرير، أن مناطق الإدارة الخاصة استحوذت على 49% من أجمالي المساحة المزروعة بالكوكاكين في كولومبيا، كما عثر على 10.6 آلاف هكتار في 13 منطقة من أصل 59 منطقة محمية في نظام المتنزهات الطبيعية الوطنية، و34 ألفًا في مناطق الغابات، و44 ألفًا في المناطق الجماعية للمجتمعات السوداء.