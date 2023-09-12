تقرير: محاصيل الكوكايين تحطم الأرقام القياسية في كولومبيا
كشف تقرير نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، أن مساحة الأراضي المزروعة بالكوكايين في كولومبيا بلغت 230 ألف هكتار العام الماضي، بزيادة بلغت 26 ألف هكتار عما كانت عليه العام 2021.
وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المختص بالمخدرات والجريمة، فإن تجار المخدرات تمكنوا العام الماضي، من إنتاج 1738 طنًا من مادة "الهيدروكلوريد" المخدرة، ضبطت السلطات المحلية منها 671 طنًا.
وأظهر التقرير، أن مناطق الإدارة الخاصة استحوذت على 49% من أجمالي المساحة المزروعة بالكوكاكين في كولومبيا، كما عثر على 10.6 آلاف هكتار في 13 منطقة من أصل 59 منطقة محمية في نظام المتنزهات الطبيعية الوطنية، و34 ألفًا في مناطق الغابات، و44 ألفًا في المناطق الجماعية للمجتمعات السوداء.
وبلغ معدل إزالة الغابات بسبب المحاصيل غير المشروعة حوالي 13 ألف هكتار، كما استخدم نحو 55 ألف لتر من الكيماويات الزراعية، و1,720,758 لترًا من الأسمدة، و81,947 لترًا من المبيدات على مساحة 154,930 هكتارًا لزراعة الكوكايين العام الماضي فقط؛ ما يسلط الضوء على الأثر السلبي لإنتاج الكوكايين على البيئة.
وأوضح التقرير، أن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لزراعة الكوكايين أدت إلى تغيير الغطاء النباتي، وانقطاع الممرات البيولوجية، والتلوث، وتدهور الموارد الطبيعية، فضلًا عن تجزئة النظم البيئية الإستراتيجية وما تلا ذلك من نزوح للحياة البرية.
ونقل موقع "إنفوباي" الإخباري عن وزير العدل الكولومبي، نيستور أوسونا قوله، إن الحكومة تهدف في سياستها لمكافحة المخدرات إلى خفض المساحات المزروعة بالكوكايين عام 2026 بنحو 90 ألف هكتار وتقليل إنتاج الكوكايين بنسبة 43%.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري