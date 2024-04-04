إسلام حافظ يتحدث لـ"إرم نيوز" عن المحامي المسالم في "بدون سابق إنذار"

يشارك الفنان المصري إسلام حافظ بموسم دراما رمضان الحالي بمسلسل "بدون سابق انذار" ضمن الأعمال المكونة من 15 حلقة، والتي بدأ عرضها خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، حيث يظهر بشخصية "عماد" المحامي المسالم الطيب الذي يحمل الكثير من المشاعر الإنسانية بعيدا عن التركيز على طبيعة عمل بمجال المحاماة.

في البداية يتحدث إسلام حافظ لـ"إرم نيوز" عن تحضيراته للدور "مخرج العمل هاني خليفة هو أكثر شخص ساعدني في التحضير لشخصية عماد، وأتوجه له بالشكر لأنه شخص دؤوب ومجتهد للغاية، وأنا أحب هذه المدرسة في العمل، كما أنني وقت التحضير لأي دور أستعد لتقديمه بعمل فني أحب أن أدرس الشخصية جيدا وأعمل على التفاصيل الخاصة بها".

وبتقديمه لشخصية المحامي فكان لا بد من سؤاله عن المرجعيات الشكلية والنفسية للدور بعيدا عن الأدوار المقدمة من قبل في الدراما قال: "لم نكن بحاجة للاستعانة بمرجعية مختلفة لشخصية المحامي خصوصا أن التركيز على دوره ليس في عمله بمجال المحاماة فقط، وإن كنا قد ركزنا على المسائل القانونية والمام الشخصية بها، كان التركيز على ظهور عماد خلال الأحداث من منظور إنساني ومجتمعي من خلال علاقته بمن حوله سواء ابن عمه وما يمر به من ظروف يريد أن يكون مساندا له فيها، وكذلك علاقته بوالده، ومن منظور شخصية المحامي الذي يقف صلبا ومتأثرا بقضايا من حوله ومواجهة الأزمات معهم، والحقيقة أن المخرج المتميز هاني خليفة هو من ساعدني في التحضير للشخصية جيدا، وهذا ما ساعد أن تظهر بشكل مختلف بالنسبة لي".