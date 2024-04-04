إسلام حافظ يتحدث لـ"إرم نيوز" عن المحامي المسالم في "بدون سابق إنذار"
يشارك الفنان المصري إسلام حافظ بموسم دراما رمضان الحالي بمسلسل "بدون سابق انذار" ضمن الأعمال المكونة من 15 حلقة، والتي بدأ عرضها خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، حيث يظهر بشخصية "عماد" المحامي المسالم الطيب الذي يحمل الكثير من المشاعر الإنسانية بعيدا عن التركيز على طبيعة عمل بمجال المحاماة.
في البداية يتحدث إسلام حافظ لـ"إرم نيوز" عن تحضيراته للدور "مخرج العمل هاني خليفة هو أكثر شخص ساعدني في التحضير لشخصية عماد، وأتوجه له بالشكر لأنه شخص دؤوب ومجتهد للغاية، وأنا أحب هذه المدرسة في العمل، كما أنني وقت التحضير لأي دور أستعد لتقديمه بعمل فني أحب أن أدرس الشخصية جيدا وأعمل على التفاصيل الخاصة بها".
وبتقديمه لشخصية المحامي فكان لا بد من سؤاله عن المرجعيات الشكلية والنفسية للدور بعيدا عن الأدوار المقدمة من قبل في الدراما قال: "لم نكن بحاجة للاستعانة بمرجعية مختلفة لشخصية المحامي خصوصا أن التركيز على دوره ليس في عمله بمجال المحاماة فقط، وإن كنا قد ركزنا على المسائل القانونية والمام الشخصية بها، كان التركيز على ظهور عماد خلال الأحداث من منظور إنساني ومجتمعي من خلال علاقته بمن حوله سواء ابن عمه وما يمر به من ظروف يريد أن يكون مساندا له فيها، وكذلك علاقته بوالده، ومن منظور شخصية المحامي الذي يقف صلبا ومتأثرا بقضايا من حوله ومواجهة الأزمات معهم، والحقيقة أن المخرج المتميز هاني خليفة هو من ساعدني في التحضير للشخصية جيدا، وهذا ما ساعد أن تظهر بشكل مختلف بالنسبة لي".
ويحمل مسلسل "بدون سابق إنذار" الكثير من القضايا الهامة التي تدق ناقوس الخطر من خلال المرض والعلاقات الإنسانية المتشابكة، وهنا تحدث إسلام حافظ عن هذه التفاصيل وقت التحضير والتصوير قائلا: "تأثرت بشكل شخصي بقضية مرض الطفل بالسرطان وقت قراءة نص المسلسل، كما أن الربط بين الشخصيات وبعضها تم بذكاء شديد، وتجلى ذلك من خلال شخصية عماد وعلاقته بوالد ووقوفه إلى جانب ابن عمه في مواجهة أزمة مرض ابنه، في الوقت الذي لا يبالي فيه الوالد ولا يضع في حساباته أزمات من حوله بل أن همه الشاغل بالزواج والمال والنظر لنفسه فقط".
وتابع: "هذه رسالة مهمة للغاية خلال أحداث العمل حيث يناقش المسلسل موضوعات إنسانية من خلال الكثير من المشاعر التي تتجلى على كل شخصية في العمل، وهذا أشكر عليه كتاب المسلسل ألمى كفارنا وعمرو الدالي وكل من كتبوا القصة والمعالجة الدرامية للمسلسل، وأشكر المخرج هاني خليفة وكذلك المخرج محمود عبدالتواب مخرج الوحدة الثانية من المسلسل".
وأضاف: "المسلسل مليء بالمشاعر الإنسانية وكل الشخصيات حملت البعد الإنساني؛ لذا فكان التعبير صادقا وملموسا فيما يخص كل الشخصيات بالمسلسل، وسواء بشخصية عماد أو بقية الشخصيات فالمهم في التمثيل أن يكون صادق ويصل للجمهور بصدق وواقعية، والحمد لله تجربة درامية مميزة سعدت بالحضور فيها".
"عماد ليس مثاليا"
وبسؤاله عن مثالية الشخصية خلال أحداث المسلسل قال: "بالنسبة لي عماد ليس شخصا مثاليًّا بل إنه طيب ومسالم إلى حد كبير؛ لأنه بالنظر بواقعية لأي شخصية في الحياة سنجد الجميع لديهم عيوب ومميزات، عماد شخص طيب يشعر بالانكسار بسبب طريقة تعامل والده معه وبظروف حياته، وهذا الأمر تسبب له في الشعور بالألم، فهو لم يكن موافقا على أفعال والده لكنه لا يستطيع القيام بأي ردة فعل تجاه والده".
وعن تفضيله الظهور بعمل وحيد خلال موسم دراما رمضان الحالي وسط عروض أخرى قدمت له أوضح: "أفضل المشاركة بالأعمال التي أشعر من خلالها بأنني سأكون سعيدا وأنا حاضر بها من خلال العمل ككل والشخصية التي أؤديها، ولقد شعرت بذلك حينما عرض علي مسلسل بدون سابق إنذار إلى جانب أعمال أخرى كانت معروضة علي واعتذرت عنها لأنني لم أشعر بنفس الشعور تجاه تلك الأعمال مثلما شعرت تجاه بدون سابق إنذار، شعرت براحة وسعادة كبيرة وقت أن عرض علي العمل وسعدت بالمشاركة في هذه التجربة المختلفة والمميزة".
مشروع جديد
ويرد على سؤالنا له بخصوص تحويل النصوص الأدبية القديمة لأعمال درامية لعل أبرزها "إمبراطورية ميم"، وإن كان شاهد العمل ليبدي لنا رأيه فيه قال: "لم تسنح لي الفرصة لمشاهدة مسلسل إمبراطورية ميم، لكنني أنوي مشاهدته عقب شهر رمضان خصوصا أنني أواصل تصوير مشاهدي بمسلسل "بدون سابق إنذار" خلال الأيام الجارية، وأنوي مشاهدة العمل لأنني أحب أعمال المؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج محمد سلامة؛ لذلك قررت أتابعه عقب شهر رمضان".
وفي نهاية الحديث حاولنا التعرف على مشاريع إسلام حافظ الجديدة في الكتابة، وإن كان مستعدا لخطوة تحويل نص أدبي لمعالجة درامية، فرد قائلا: "أتمنى تقديم وتحويل الكثير من الروايات الأدبية لأعمال فنية وكتابة معالجتها الدرامية، ولدي بالفعل مشروع تحويل رواية لعمل فني جديد لا أستطيع الإعلان عنه حاليًّا بل سأخبركم بها في الوقت المناسب للحديث عن المشروع".