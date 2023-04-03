تحذير عاجل من جوجل لمتصفحي "كروم" من خطر الاختراق

وحثت بيتس المستخدمين على تحديث متصفح "كروم" على أن تكون كلمات المرور قوية أو "معقدة"، وأن لا تكون مستخدمة على منصات أخرى، وأن يستفيد المستخدمون من خاصية التحقق عبر خطوتين المتاحة على الكثير من المنصات.

وأوصت بيتس بتفادي تحميل التحذيرات والملفات التي تظهر أمام المستخدم، لتفادي التعرض لبرمجيات خبيثة قد تؤدي إلى الاختراق.

وأضافت أن أجهزة الحاسوب عادة ما تحوي برامج كثيرة خبيثة؛ "لأن الناس لا يكترثون بالتحذيرات التي تظهر أمامهم"، بحسب وصفها.