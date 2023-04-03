تحذير عاجل من جوجل لمتصفحي "كروم" من خطر الاختراق
طالبت شركة "جوجل" مستخدمي متصفحها "جوجل كروم"، البالغ عددهم قرابة 2.65 مليار مستخدم، باتخاذ خطوات "عاجلة" لحماية حساباتهم من الاختراق.
وبحسب وسائل إعلام رسمية، حذر جوجل، اليوم الإثنين، من تجاهل هذا التنبيه تزامناً مع تأكيد المسؤولة في الشركة، مولي بيتس، بأن المئات من المهندسين في الشركة يعملون حالياً عن كثب لضمان أن يبقى المتصفح آمناً أمام التهديدات الأخيرة التي رصدتها الشركة.
وحثت بيتس المستخدمين على تحديث متصفح "كروم" على أن تكون كلمات المرور قوية أو "معقدة"، وأن لا تكون مستخدمة على منصات أخرى، وأن يستفيد المستخدمون من خاصية التحقق عبر خطوتين المتاحة على الكثير من المنصات.
وأوصت بيتس بتفادي تحميل التحذيرات والملفات التي تظهر أمام المستخدم، لتفادي التعرض لبرمجيات خبيثة قد تؤدي إلى الاختراق.
وأضافت أن أجهزة الحاسوب عادة ما تحوي برامج كثيرة خبيثة؛ "لأن الناس لا يكترثون بالتحذيرات التي تظهر أمامهم"، بحسب وصفها.