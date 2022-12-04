جوجل تقدم مزايا جديدة تضفي فاعلية أكبر على متجر التطبيقات

كشف تقرير تقني حديث أن شركة "جوجل" ستطلق قريبًا مجموعة من الميزات الجديدة المهمة لمتجر التطبيقات الخاص بها "بلاي ستور" لإضفاء مزيد من الفاعلية والعملية على المتجر.

وتتضمن تلك المزايا واحدة تتيح للمستخدمين القدرة على أرشفة تطبيقات أندرويد غير المستخدمة لتوفير مساحة للتخزين، وميزة أخرى تتضمن إظهار عملية تنزيل التطبيقات في فقاعة عائمة.

وكانت إحدى أبرز المشاكل في متجر "جوجل" هي أنه لا يمكن للمستخدم معرفة مدى تقدم تحميل التطبيق خلال التصفح إلا عبر الإشعارات عند انتهاء تنزيل التطبيق، بحسب موقع "9to5google".