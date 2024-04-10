نصائح من "ناسا" لتجنب تلف كاميرا المحمول خلال تصوير الكسوف

تلف مستشعر الكاميرا

ردًا على استفسار حول استخدام كاميرا الهاتف الذكي لالتقاط الكسوف، أشارت "ناسا" إلى أن توجيه كاميرا الهواتف الذكية نحو كسوف الشمس، يمكن أن يتلف مستشعر الهاتف تمامًا مثل أي مستشعر صورة آخر إذا كان موجهًا مباشرة نحو الشمس أيضًا.

وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت تستخدم أي نوع من ملحقات العدسات المكبرة على الهاتف.

وأوضحت الوكالة "أنك ستحتاج إلى استخدام الفلاتر المناسبة للقيام بذلك، تمامًا كما هو الحال في أي كاميرا أخرى. وأفضل الممارسات هي وضع زوج من نظارات الكسوف أمام عدسات هاتفك عند تصوير الشمس في أي نقطة بخلاف الكسوف الكلي".