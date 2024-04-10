نصائح من "ناسا" لتجنب تلف كاميرا المحمول خلال تصوير الكسوف
حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من توجيه كاميرات الهواتف الذكية مباشرة نحو كسوف الشمس؛ لأن ذلك قد يتسبب بتلف أجهزة الاستشعار.
وشاركت "ناسا" بعض النصائح لالتقاط صورة لكسوف الشمس بأمان دون الإضرار بكاميرات الهواتف الذكية.
وكان لدى علماء الوكالة رسالة خاصة للأشخاص الذين يحبون التقاط الكسوف باستخدام كاميراتهم وهواتفهم الذكية.
تلف مستشعر الكاميرا
ردًا على استفسار حول استخدام كاميرا الهاتف الذكي لالتقاط الكسوف، أشارت "ناسا" إلى أن توجيه كاميرا الهواتف الذكية نحو كسوف الشمس، يمكن أن يتلف مستشعر الهاتف تمامًا مثل أي مستشعر صورة آخر إذا كان موجهًا مباشرة نحو الشمس أيضًا.
وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت تستخدم أي نوع من ملحقات العدسات المكبرة على الهاتف.
وأوضحت الوكالة "أنك ستحتاج إلى استخدام الفلاتر المناسبة للقيام بذلك، تمامًا كما هو الحال في أي كاميرا أخرى. وأفضل الممارسات هي وضع زوج من نظارات الكسوف أمام عدسات هاتفك عند تصوير الشمس في أي نقطة بخلاف الكسوف الكلي".
نصائح ناسا
بالإضافة إلى ذلك، قدمت وكالة "ناسا" أيضًا نصائح يمكنك من خلالها التقاط كسوف الشمس دون الإضرار بكاميرا هاتفك الذكي، وهي:
السلامة تأتي أولاً: استخدم دائمًا فلاتر شمسية خاصة لحماية عينيك والكاميرا عندما تكون الشمس مغطاة جزئيًا. وقم بإزالة الفلتر أثناء الكسوف الكلي لرؤية الغلاف الجوي الخارجي للشمس.
لا تحتاج إلى كاميرا باهظة الثمن: مهارة المصور مهمة أكثر من نوع الكاميرا. كما عليك استخدام حامل ثلاثي القوائم لتجنب الصور المهتزة.
فكر باستخدام مؤقت التقاط الصور كي لا تهتز الكاميرا أثناء الضغط على زر التصوير. وحاول التقاط البيئة المتغيرة إذا لم يكن لديك عدسة تكبير تليفوتوغرافي.
انظر حولك أثناء الكسوف: ستتم إضاءة المناظر الطبيعية بشكل غريب أثناء الكسوف، ويمكنك التقاط صور فريدة من الظلال والضوء الذي يتسلل عبر الأشجار.
تدرب على الكاميرا قبل الكسوف: اضبط إعدادات الكاميرا للتعامل مع ظروف الإضاءة المنخفضة. واختبر سرعات الغالق وفتحات العدسة المختلفة للعثور على أفضل الإعدادات لالتقاط الكسوف.
مشاركة الصور مع الآخرين: شاركوا صور الكسوف التي التقطموها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن لا تنسوا أن تستمتعوا بالكسوف بأم أعينكم، واحرصوا دائمًا على ارتداء النظارات الشمسية للحفاظ على سلامة نظركم وعيونكم.