"حلقة نار" تحبس أنفاس سكان القارة الأمريكية خلال الكسوف

وكانت كولومبيا أول دولة في أمريكا الجنوبية يُسجَّل فيها هذا الكسوف الحلقي. وفي مركز مراقبة الفلك في بوغوتا، حبس ألف شخص أنفاسهم عند الظهر عندما انكشحت السماء فجأة، وأصبحت مرئية. ثم علت أصوات الضحكات وذُرفت الدموع تأثرًا.

وقالت الموظفة الحكومية كيومارا سيفوينتس (41 عامًا) التي جاءت مع زوجها وأطفالهما الثلاثة، لوكالة فرانس برس "كان من المحزن في البداية عدم تمكّني من رؤية ذلك، ثم كان الأمر مؤثرًا للغاية" عندما ظهرت. وأضاف "سيكون ذلك ذكرى جميلة".

وقال خوان فينازكو، وهو طالب جامعي يبلغ 25 عامًا، "لقد كان شيئًا لا يوصف، لا أجد كلمات للتعبير عما أشعر به".

وفي بلدة بينونوم في بنما، على بعد 150 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة، عاين كارلوس راميريز الكسوف وهو يرتدي زي رائد فضاء، وهي المهنة التي كان يحلم بمزاولتها عندما كان طفلًا.

وقال هذا المرشد السياحي البالغ 55 عامًا لوكالة فرانس برس "لقد وجدتُ الحدث مذهلًا هنا في بنما".

وتستمر "حلقة النار" المقابلة لمحيط الشمس من بضع عشرات من الثواني إلى أكثر من 5 دقائق، حسب موقع الرصد.

وبثّت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مقطع فيديو للحدث على موقعها الإلكتروني، مع بث مباشر من نيو مكسيكو وتكساس.