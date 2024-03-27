خبير يُقدم نصائح جديدة للتغلب على الإدمان الإلكتروني لدى الأطفال (فيديو)
قدم الخبير الأكاديمي والاجتماعي السعودي الدكتور عبدالعزيز المقبل، نصائح للأهالي الذين يشكون من إدمان أبنائهم الصغار على الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ويضع في مقدمتها اتخاذ القرار، أي أن يقرر الأب والأم، وليس أحدهما فقط، تقنين استخدام الأطفال للأجهزة.
وتأتي نصيحة الخبير السعودي في ظل الحديث المستمر عن مخاطر الهواتف والأجهزة اللوحية على الأطفال والكبار، بينما يواصل المختصون من عالم الصحة، رفع صوتهم ضد الاستخدام الطويل وغير المقنن لتلك الأجهزة والمحتوى الذي تقدمه.
وقال الدكتور المقبل، في نصائحه الجديدة، إن اتخاذ القرار هو الأهم في القضية، مع إدراك الوالدين لما يترتب على هكذا قرار، حيث يتوجب أن تكون فترة تقليل الاستخدام تدريجية، قبل أن يصل الوالدان للوقت الذي يعتقدونه مناسبًا ولا يصل للإدمان أو يؤثر على دراسة وسلوك الطفل.
وأوضح "المقبل"، الذي يشرف على مركز للاستشارات التربوية يحمل اسمه، أن القرار يعني عدم التراجع أو الرضوخ مهما غضب الطفل، لأن الطفل ووالديه مستفيدون من النتيجة في نهاية الأمر، وكلما كان القرار أسرع كان العلاج أسهل.
وبين "المقبل" توصياته أكثر بالإشارة لكون إدمان الأطفال على الهواتف والأجهزة الأخرى، جاء بسبب الجاذبية في عالم الإنترنت من ألعاب وفيديو، وترك الوالدين لأبنائهم دون تنظيم استخدام الهواتف، بجانب انشغال الأبوين وعدم وجود إشباع لرغبات الطفل في اللعب واللهو.
ويزيد الاهتمام العالمي بقضية إدمان الأطفال على الهواتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو القصيرة، وسط مساعٍ حكومية ومؤسسات ومختصين بالصحة، لإيجاد حلول ومواجهة تأثيرات سلبية كثيرة، بينها الصحة النفسية والجسدية للأطفال مثل مشاكل في الرقبة، واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.