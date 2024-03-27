خبير يُقدم نصائح جديدة للتغلب على الإدمان الإلكتروني لدى الأطفال (فيديو)

وقال الدكتور المقبل، في نصائحه الجديدة، إن اتخاذ القرار هو الأهم في القضية، مع إدراك الوالدين لما يترتب على هكذا قرار، حيث يتوجب أن تكون فترة تقليل الاستخدام تدريجية، قبل أن يصل الوالدان للوقت الذي يعتقدونه مناسبًا ولا يصل للإدمان أو يؤثر على دراسة وسلوك الطفل.

وأوضح "المقبل"، الذي يشرف على مركز للاستشارات التربوية يحمل اسمه، أن القرار يعني عدم التراجع أو الرضوخ مهما غضب الطفل، لأن الطفل ووالديه مستفيدون من النتيجة في نهاية الأمر، وكلما كان القرار أسرع كان العلاج أسهل.

وبين "المقبل" توصياته أكثر بالإشارة لكون إدمان الأطفال على الهواتف والأجهزة الأخرى، جاء بسبب الجاذبية في عالم الإنترنت من ألعاب وفيديو، وترك الوالدين لأبنائهم دون تنظيم استخدام الهواتف، بجانب انشغال الأبوين وعدم وجود إشباع لرغبات الطفل في اللعب واللهو.