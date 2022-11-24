عمرها 27 عامًا.. "فلوسي" أكبر قطة في العالم

كشفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن القطة "فلوسي" تعد أكبر قطة في العالم بعمر 27 عامًا.

وبلغ عمر القطة "فلوسي" 26 عامًا و 316 يومًا في الـ10 من نوفمبر، عندما منحتها المنظمة الرقم القياسي بالتعاون مع جمعية حماية القطط الخيرية، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وتعيش القطة حاليًّا مع مالكتها الجديدة التي تدعى "فيكي جرين" في مدينة كينت، شرق لندن، بعد أن عاشت لمدة 10 سنوات مع امرأة ثم انتقلت للعيش مع شقيقتها لمدة 14 عامًا أخرى، ثم انتقلت إلى ابنها بعد وفاتها والذي تخلى عنها لاحقًا عندما لم يعد بإمكانه الاعتناء بها.

وعقب ذلك، قامت فيكي جرين بتبني القطة، والتي أشارت إلى أنها شعرت أن "فلوسي" قطة خاصة، قائلة "عرفت منذ البداية أن فلوسي قطة مميزة، لكني لم أتخيل أنني سأشارك منزلي مع حاملة اللقب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".