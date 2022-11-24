عمرها 27 عامًا.. "فلوسي" أكبر قطة في العالم
كشفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن القطة "فلوسي" تعد أكبر قطة في العالم بعمر 27 عامًا.
وبلغ عمر القطة "فلوسي" 26 عامًا و 316 يومًا في الـ10 من نوفمبر، عندما منحتها المنظمة الرقم القياسي بالتعاون مع جمعية حماية القطط الخيرية، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.
وتعيش القطة حاليًّا مع مالكتها الجديدة التي تدعى "فيكي جرين" في مدينة كينت، شرق لندن، بعد أن عاشت لمدة 10 سنوات مع امرأة ثم انتقلت للعيش مع شقيقتها لمدة 14 عامًا أخرى، ثم انتقلت إلى ابنها بعد وفاتها والذي تخلى عنها لاحقًا عندما لم يعد بإمكانه الاعتناء بها.
وعقب ذلك، قامت فيكي جرين بتبني القطة، والتي أشارت إلى أنها شعرت أن "فلوسي" قطة خاصة، قائلة "عرفت منذ البداية أن فلوسي قطة مميزة، لكني لم أتخيل أنني سأشارك منزلي مع حاملة اللقب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".
ومع ذلك، أضافت أن القطة صماء ولديها ضعف في البصر ولكنها حنونة ومرحة.
ومن جانبه، قال كريج جلينداي، رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن عمر القطة فلوسي يكافئ تقريبًا عمر أكبر إنسان مسجل لديهم، إذ إن عمر 27 عامًا بالنسبة للقطط يعادل المعدل البشري لأكثر من 120 عامًا؛ ما يجعلها على قدم المساواة مع جين كالمينت، المعمرة الفرنسية التي عاشت 122 عامًا و 164 يومًا والتي تحمل الرقم القياسي لأكبر شخص على الإطلاق.
وأشاد جلينداي بالقطة ووصفها بأنها تستحق دخول الموسوعة وتحطيم الأرقام القياسية.
وقالت ناعومي روسلينج، مسؤولة منظمة حماية القطط في لندن "شعرنا بالدهشة عندما أظهرت سجلات الأطباء البيطريين أن فلوسي تبلغ من العمر 27 عامًا تقريبًا".