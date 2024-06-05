تطورات الوضع الصحي لـ"ريان" بعد إصابته بالسرطان
كشف فريد بوسعيد نقيب الموسيقيين اللبنانيين تطورات الوضع الصحي لمواطنه المطرب ريان، بعد إصابته بسرطان الكلى، لافتًا إلى أن حالته تتحسن بعد استئصال العضو المصاب.
وأضاف بوسعيد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" "ريان بحالة جيدة الحمد لله، وحالته تتحسن باستمرار بعد خضوعه لجراحة استئصال الكلى المصابة، وهو يخضع الآن للعلاج، لكنه بحالة صحية جيدة، ومعنوياته مرتفعة كثيرًا بعد العملية".
وأضاف نقيب الموسيقيين اللبنانيين "خضع ريان للعديد من التحليل والفحوصات بعد العملية للتأكد من عدم وجود أورام سرطانية في أماكن أخرى في جسده، لكن الحمد لله الفحوصات جاءت مطمئنة".
وكان المغني اللبناني ريان، أعلن عن إصابته بالسرطان مؤخرًا وذلك من خلال فيديو بثه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل وضعه.
وظهر ريان في الفيديو، وهو يتوجه إلى أحد المستشفيات في لبنان ليجري فحوصات، معلقًا أن "الفحوصات التي أجراها هي الأخيرة، قبل دخوله غرفة العمليات".
وأوضح ريان أنه من المقرر أن يجري عملية جراحية لاستئصال "كليته"، وذلك بعد أن تبيَّنت إصابته بالسرطان.
واختتم ريان حديثه بالقول، إنه "راضٍ عما كتبه الله له"، طالبًا من جمهوره الدعاء له.
وأعرب جمهور ريان وزملاؤه في مجال الفن، عن تعاطفهم ودعمهم له في محنته، متمنين له العافية والشفاء.