تطورات الوضع الصحي لـ"ريان" بعد إصابته بالسرطان

كشف فريد بوسعيد نقيب الموسيقيين اللبنانيين تطورات الوضع الصحي لمواطنه المطرب ريان، بعد إصابته بسرطان الكلى، لافتًا إلى أن حالته تتحسن بعد استئصال العضو المصاب.

وأضاف بوسعيد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" "ريان بحالة جيدة الحمد لله، وحالته تتحسن باستمرار بعد خضوعه لجراحة استئصال الكلى المصابة، وهو يخضع الآن للعلاج، لكنه بحالة صحية جيدة، ومعنوياته مرتفعة كثيرًا بعد العملية".

وأضاف نقيب الموسيقيين اللبنانيين "خضع ريان للعديد من التحليل والفحوصات بعد العملية للتأكد من عدم وجود أورام سرطانية في أماكن أخرى في جسده، لكن الحمد لله الفحوصات جاءت مطمئنة".