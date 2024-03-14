كيف علقت أسرة المتهم باختطاف "فتاة الشروق" على وفاتها؟

علقت هبة هاشم شقيقة محمود هاشم، المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الشروق"، قائلة "ربنا يرحمها ويغفرلها، كنت أدعو لها طوال الوقت أن تقوم بالسلامة".

وأضافت في تصريحات لوسائل إعلامية محلية أنها كانت تتمنى تعافي حبيبة الشماع لأنها تعلم أن معها شهادة براءة أخيها، مؤكدة أن الأمور ستزداد سوءا بعد وفاتها.

وكانت حبيبة الشماع قد لقيت حتفها قبل ساعات في المركز الطبي العالمي بمدينة القاهرة الجديدة إثر نزيف حاد بالمخ حيث كانت محتجزة بالعناية المركزة.