فيلم العيد "شقو".. حبكة مستهلكة أنقذتها كاريزما النجوم

"تكرار محبط"

أنقذت الحبكة من النمطية الشديدة والتكرار المحبط كاريزما النجوم لا سيما محمد ممدوح الذي نجح في تقديم شخصية إجرامية شرسة، تمتلك لحية كثة مميزة، ضخمة التكوين الجسماني، لكن لديها قلبا طيبا ونقاء يشبه الأطفال. استعان "ممدوح" الشهير بـ "تايسون" بمهارته السابقة كملاكم قديم في تنفيذ مشاهد الأكشن وطغت نبرة صوته الأجش بإيقاعها الغليظ البطيء على صوت صرخات ضحايا قبضته المميتة.

وقدمت الفنانة يسرا دورا لافتا يتمثل في شخصية "الدكتورة " وهي السيدة التي يعمل لصالحها الثنائي، امرأة جميلة رغم تقدمها في السن، تحافظ على نوع من الوجاهة الاجتماعية كسيدة مجتمع لكنها وقت اللزوم تتحول إلى نمرة شرسة لا تتورع عن تصفية من يهدد مصالحها.

وجاء دور أمينة خليل بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ظهرت كراقصة في الملاهي الليلية تغرق ملامحها تحت أطنان من المساحيق الثقيلة، في حين لم يحمل أداء عمرو يوسف جديدا وجاء تكرارا لدوره في سلسلة أفلام "ولاد رزق" مع أحمد عز، وهو ما ينطبق كذلك على شخصية الفتاة الشعبية العاشقة التي قدمتها دينا الشربيني.

"الأكشن يفوز"

واحتلت المعارك الصاخبة معظم أجزاء الشريط السينمائي، وكان لافتا تنفيذها ببراعة على يد المخرج كريم السبكي.

وتنوعت مشاهد الأكشن بين مطاردات السيارات والمواجهات المباشرة بالأيدي العارية، فضلا عن تسلق المباني شددية الارتفاع والخطورة على طريقة سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" Mission Impossible لتوم كروز.