أيمن رضا لـ"إرم نيوز": لا نمتلك خيارات كثيرة بسبب ظروف الإنتاج
قال الفنان السوري أيمن رضا، لـ"إرم نيوز"، إنه "نظراً للظروف الإنتاجية وقلة عدد الأعمال السورية في الوقت الحالي، فإننا لا نمتلك الكثير من الخيارات على أرض الواقع".
وتحدث رضا عن حضوره ومشاركته في مسلسل "لعبة حب"، الذي يُعرض حالياً ضمن الدراما التركية المعربة، مؤكداً أن "هذه النوعية من الأعمال خفيفة لربات المنازل في الوطن العربي، وتحظى بنسب مشاهدة عالية واهتمام، بسبب ما تتضمنه من ثراء فاحش وملابس عصرية إلى جانب البسمة الخفيفة في الإطار نفسه خلال الأحداث".
وبسؤاله عن التنوع في الاختيارات الفنية، ذكر: "نحن نعمل أغلب الأعمال الكوميدية واللون الشعبي، ونتابع ما يريده الناس والجمهور باستمرار.. لقد قدمت الكوميديا والتراجيديا وليست لديّ مشكلة في التنوع في الأدوار والحضور بنوعيات مختلفة من الأعمال".
وأضاف: "بالنسبة لي، يجذبني النص المميز في المقام الأول والمضمون الفني وكذلك المخرج والتركيبة الخاصة بالعمل نفسه ومجموعة من العوامل التي تدفعني لقبول العمل بالمقام الأول، لأن الفن هو عمل جماعي بالمقام الأول، وكل عمل له ظروفه، وأحاول اختيار الشخصيات التي تحمل التنوع بداخلها والمختلفة عما سبق وقدمته من أدوار".
وأبدى رضا رأيه في نوعية الأعمال التركية المعربة وانتشارها مع الجمهور في الوطن العربي، قائلا: "هذه النوعية من الأعمال لها طبيعة خاصة في المضمون الخاص بها".
وتابع: "المجتمعات العربية بالأساس هي متنوعة ولذلك في الفترة الأخيرة انتشرت هذه النوعية من الدراما نظرا للمستلزمات اليومية الخاصة بالبيوت والحياة العصرية، هذه النوعية من الأعمال الفنية المعربة لها طريقتها الخاصة بمضمون فني مختلف عن المافيا والأكشن والأحداث الخاصة بالقصص العربية بل إن لها علاقة بطبيعة الحياة العصرية والأزياء والملابس والديكورات المنزلية والحب، وهو أمر وطبيعة خاصة للأعمال غير الموجودة بالدول العربية".
وحول عدم حضوره بأعمال فنية مصرية، قال رضا إنه "شارك في سوريا في لوحات فنية وأعمال كوميدية باللهجة المصرية".
وأضاف: "يشرفني العمل والحضور بأعمال فنية مصرية إن سنحت الفرص لذلك، وأنا بالأساس مهتم بالأعمال والفن المصري الذي هو منتشر وتربينا عليه من خلال اللهجة المفهومة بالنسبة للجمهور العربي كله".
ونوّه رضا، إلى أنه "ليس لديه مشكلة في الحضور بمواسم درامية مختلفة سواء كان الحضور بموسم دراما رمضان أو بمسلسلات خارج الموسم".
وكشف رضا عن وجود "بعض العروض التمثيلية لديه، لكنه لم يتخذ قرارا بشأنها حتى الآن".
وعن نجليه وسام وهمام، قال الفنان السوري إنه لا يتدخل باختياراتهما خصوصا وأنهما تخرجا في المعهد العالي للفنون المسرحية بالعاصمة السورية دمشق.