أيمن رضا لـ"إرم نيوز": لا نمتلك خيارات كثيرة بسبب ظروف الإنتاج

قال الفنان السوري أيمن رضا، لـ"إرم نيوز"، إنه "نظراً للظروف الإنتاجية وقلة عدد الأعمال السورية في الوقت الحالي، فإننا لا نمتلك الكثير من الخيارات على أرض الواقع".

وتحدث رضا عن حضوره ومشاركته في مسلسل "لعبة حب"، الذي يُعرض حالياً ضمن الدراما التركية المعربة، مؤكداً أن "هذه النوعية من الأعمال خفيفة لربات المنازل في الوطن العربي، وتحظى بنسب مشاهدة عالية واهتمام، بسبب ما تتضمنه من ثراء فاحش وملابس عصرية إلى جانب البسمة الخفيفة في الإطار نفسه خلال الأحداث".

وبسؤاله عن التنوع في الاختيارات الفنية، ذكر: "نحن نعمل أغلب الأعمال الكوميدية واللون الشعبي، ونتابع ما يريده الناس والجمهور باستمرار.. لقد قدمت الكوميديا والتراجيديا وليست لديّ مشكلة في التنوع في الأدوار والحضور بنوعيات مختلفة من الأعمال".

وأضاف: "بالنسبة لي، يجذبني النص المميز في المقام الأول والمضمون الفني وكذلك المخرج والتركيبة الخاصة بالعمل نفسه ومجموعة من العوامل التي تدفعني لقبول العمل بالمقام الأول، لأن الفن هو عمل جماعي بالمقام الأول، وكل عمل له ظروفه، وأحاول اختيار الشخصيات التي تحمل التنوع بداخلها والمختلفة عما سبق وقدمته من أدوار".