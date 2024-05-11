أيمن رضا: المخرج حاتم علي حرَم جيلنا من تحقيق النجومية
قال الفنان السوري أيمن رضا، إن جيله ليس فيه نجوم كبار بسبب المخرج حاتم علي، الذي همشهم واستعان بالجيل الذي يليهم وهو جيل قصي خولي، تيم حسن وباسل خياط، بحسب قوله.
ورد أيمن رضا على سؤال المذيع خلال لقاء تلفزيوني عن الفنان الذي يعد عميدا للدراما السورية، مشيرا إلى أن الفنان بسام كوسا هو الذي أطلق عليه عميد الدراما السورية، لافتا إلى أنه "لا أحد من جيله يستحق هذا اللقب".
وكشف "رضا" عن السبب في عدم تحقيق فناني جيله النجومية، قائلا: "عندما بدأنا في الظهور بشكل كبير في الدراما، كان هناك مخرج من المخرجين استعان بنجوم شباب، لأنه كان ممثلا وترك التمثيل، وقام بتقوية هؤلاء النجوم وهم "تيم حسن، قصي خولي وباسل خياط"، وأصبحت المسلسلات جميعها تتمحور حول هؤلاء النجوم، وهذا المخرج هو حاتم علي".
وأشار الفنان السوري إلى أنه لا يعلم إن كان هدف حاتم علي هو طمس نجوميتهم، أم لا، مضيفا: "جيل قصي وتيم كان محظوظا، لأن حاتم علي مخرج كبير ووجودهم معه جعلهم يشتركون في أعمال عربية كبيرة".