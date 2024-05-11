أيمن رضا: المخرج حاتم علي حرَم جيلنا من تحقيق النجومية

قال الفنان السوري أيمن رضا، إن جيله ليس فيه نجوم كبار بسبب المخرج حاتم علي، الذي همشهم واستعان بالجيل الذي يليهم وهو جيل قصي خولي، تيم حسن وباسل خياط، بحسب قوله.

ورد أيمن رضا على سؤال المذيع خلال لقاء تلفزيوني عن الفنان الذي يعد عميدا للدراما السورية، مشيرا إلى أن الفنان بسام كوسا هو الذي أطلق عليه عميد الدراما السورية، لافتا إلى أنه "لا أحد من جيله يستحق هذا اللقب".