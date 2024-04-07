عاصفة "كاثلين" تلغي وتؤجل رحلات جوية في بريطانيا وإيرلندا

تسببت العاصفة كاثلين التي اجتاحت بريطانيا وإيرلندا السبت في إلغاء رحلات جوية بمطارات في أنحاء من البلدين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في إيرلندا.

وأثر الاضطراب الذي سببته العاصفة، كاثلين بحسب تسمية هيئة الأرصاد الجوية الإيرلندية وهي العاصفة الحادية عشرة لموسم 2023-2024، على رحلات بمطارات في البلدين منها مانشستر وبلفاست سيتي.

وقال مطار دبلن في بيان نقلته "رويترز"، إنه نصح المسافرين بمراجعة شركات الطيران التي حجزوا تذاكرهم منها للحصول على تحديثات السفر بعد أن أدت الظروف الجوية في مطارات أخرى إلى إلغاء بعض الرحلات وتحويل مسارها.