منظمة: الهجرة تفاقم العنف الجنسي في "غابة دارين"
أفاد تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود، أن غابة دارين كانت مسرحًا للجريمة في عام 2023، حيث وقع نحو 676 مهاجرًا العام الماضي، ضحايا للعنف الجنسي في الغابة التي تفصل بين كولومبيا ودولة بنما.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، أكدت كارمنزا غالفيز، المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود في كولومبيا وبنما، أن الكثير من المرضى يبلغون عن حالات هائلة من العنف الجنسي، حيث يجبرهم المجرمون، بعد عبور الحدود، على خلع ملابسهم وارتكاب جميع أنواع المضايقات، بدءًا من اللمس وحتى الاغتصاب.
وكشف مكتب أمين المظالم، كارلوس كامارغو، أن نحو 458 ألف شخص عبروا الحدود الكولومبية البنمية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بزيادة بنسبة 214% في عدد الكولومبيين الذين يعبرون غابة دارين.
وأضاف كامارغو، أن بعض الأسباب التي تدفع الكولومبيين إلى مغادرة الإقليم هي البحث عن فرص عمل، ولم شمل الأسرة، والقضايا المتعلقة بالعنف، وانعدام الأمن بسبب النزاع المسلح والجريمة.
ولفت مكتب الأمين إلى أن أكثر المواطنين هجرة هذا العام عبر الغابة وهم الفنزويليون (294.598)، يليهم الأكوادوريون (51.129)، والهايتيون (41.489)، والصينيون (18.501).