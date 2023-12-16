ارتفاع عدد القاصرين الموقوفين بتهم العنف الجنسي بإسبانيا

ارتفع عدد القاصرين المحتجزين بتهمة العنف الجنسي بنسبة 18% في إسبانيا، وفق ما ذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية، حول "الجرائم ضد الحرية الجنسية في إسبانيا" لعام 2022، أنه "تم القبض على أكثر من ألف قاصر، أوالتحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم جنسية العام الماضي".

وبحسب التقرير، فإنه "تم القبض على 11699 شخصًا أو التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، بزيادة 11.6% عن 2021، وكان 94.1% من الجناة من الذكور. في حين أن 8.8% منهم كانوا من القاصرين، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، بإجمالي 1.031؛ إذ كان هؤلاء المراهقون مسؤولين عن 10.6% من حالات الاغتصاب، و8.9% من الاعتداءات والاعتداءات الجنسية، و10.7% من جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية".