ارتفاع عدد القاصرين الموقوفين بتهم العنف الجنسي بإسبانيا
ارتفع عدد القاصرين المحتجزين بتهمة العنف الجنسي بنسبة 18% في إسبانيا، وفق ما ذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية، حول "الجرائم ضد الحرية الجنسية في إسبانيا" لعام 2022، أنه "تم القبض على أكثر من ألف قاصر، أوالتحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم جنسية العام الماضي".
وبحسب التقرير، فإنه "تم القبض على 11699 شخصًا أو التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، بزيادة 11.6% عن 2021، وكان 94.1% من الجناة من الذكور. في حين أن 8.8% منهم كانوا من القاصرين، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، بإجمالي 1.031؛ إذ كان هؤلاء المراهقون مسؤولين عن 10.6% من حالات الاغتصاب، و8.9% من الاعتداءات والاعتداءات الجنسية، و10.7% من جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية".
وأفاد "بارتفاع نسبة ضحايا الجرائم الجنسية من القاصرين، أكثر من 8300، وهو ما يمثل 44.5% من إجمالي الضحايا المعروفين لدى قوات الشرطة، و20.3% منهم فتيات وأطفال دون 13 عاما و23.9% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا".
وأوضح التقرير أنه "في 2022، سجلت وزارة الداخلية 19013 عملا إجراميا ضد الحرية الجنسية، أي بزيادة 11.7% مقارنة بـ2021، حيث طالت هذه الجرائم 18731 ضحية".