العثور على مراهق بريطاني بعد 6 سنوات من اختفائه في إسبانيا

كان الصبي أليكس في الأصل تحت وصاية جدته، إذ لم يُسمح لوالدته وجده - وقبل حادثة اختفائه - قانونا من العيش معه، حيث كانت طريقة عيشهما الصعبة والمرهقة بسبب "معتقدات دينية"، غير صالحة للصبي.

لكن والدته ميلاني، التي كانت تبلغ آنذاك 37 عاما، والجد، الذي كان يبلغ آنذاك 58 عاما، تمكنا من اصطحاب أليكس في رحلة إلى ماربيا في إسبانيا.

ومع غياب الأم والجد بصحبة الصبي مدة أسبوعين في إسبانيا دون أي معلومات عنه، قررت الشرطة البريطانية فتح تحقيق.

وتكهنت جدة أليكس والوصي الرسمي، سوزان كاروانا، التي كانت تبلغ من العمر 62 عامًا في ذلك الوقت في عام 2017، أنهم استقروا في "أسلوب حياة بديل" في مكان ما. وقالت: "إنهما لا يريدان (الأم والجد) أن يذهب (أليكس) إلى المدرسة، ولا يؤمنان بالمدارس العادية”.

وبعد اختفائه، اعتقدت الشرطة أن أليكس ووالدته وجده، توجهوا نحو مليلية في المغرب عبر ميناء ملقة في إسبانيا، نظرا لأن الأم والجد سبق وقضيا عدة سنوات في إحدى المدن المغربية.

والآن، فإنّ المدعون في جنوب غرب فرنسا على يقين من أن أليكس، الذي يبلغ حاليا 17 عامًا، ظهر بمفرده في ريفيل، بالقرب من تولوز. وذكرت صحيفة “لا ديبيش” التي تغطي المنطقة، يوم الخميس: “لغز أليكس باتي على وشك أن يُحل”.

وعلى الرغم من أنه لم يُظهر أي وثيقة رسمية لرجال الدرك الذين استقبلوه، إلا أن هذا الصبي البالغ من العمر 17 عامًا قدم هويته بنفسه. ويتوافق وجهه وقصته بكل الطرق مع قصة البريطاني المختطف في عام 2017. وأكد المدعي العام في تولوز، يوم الخميس، أن أليكس باتي هو ذات الصبي بالفعل.

يعتقد المحققون أن أليكس هرب في حينها من مجتمع ريفي في سفوح جبال البرانس. وبعد أيام من المشي لمسافات طويلة، التقطه سائق شاحنة اشتبه به. وأراد أليكس الوصول للمدينة للتواصل مع أقاربه، لكن سائق الشاحنة تواصل حينها مع السفارة الفرنسية.

وتشير التحقيقات المبكرة التي أجرتها الشرطة القضائية التي تعمل مع المدعين العامين إلى أن أليكس كان يعيش في “مجتمع روحي” مع والدته وجدته، ويقيم بشكل أساسي في الكرفانات والخيام، قبل أن يفر هاربا فيما يبدو.