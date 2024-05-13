مؤلفة "مليحة" تكشف إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل
كشفت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل "مليحة"، الذي يتناول القضية الفلسطينية، وعرض في شهر رمضان الماضي تزامنًا مع أحداث غزة، عن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، مشيرة أن ذلك مرهون بمدى تطور الأحداث على الساحة الفلسطينية وقطاع غزة.
وقالت الجزار، في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، إن العمل جاء كنوع من الدعم الفني للأشقاء في فلسطين، ومن الوارد جدًا تقديم جزء ثانٍ حال رأت جهة الإنتاج أن ذلك سوف يحمل إضافة فنية.
وأوضحت أن "مليحة" تمت كتابته بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبالضبط في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، إذ حركت أحداث غزة الدافع لدى صُنّاعه.
وأشارت إلى أن القصة مأخوذة عن أحداث حقيقية لأسرة فلسطينية تحاول العودة إلى مسقط رأسها قادمة من ليبيا مرورًا بمصر، لكن بطلة الأحداث في الحقيقة كانت طفلة بينما أصبحت شابة في المسلسل لضرورة درامية.
ولفتت إلى أن تجسيد شخصية البطلة من خلال الفنانة الفلسطينية، سيرين خاص، منح العمل مصداقية بسبب ظهور اللهجة الفلسطينية بشكل طبيعي.
وينتمي المسلسل إلى دراما التشويق والإثارة في 15 حلقة، إذ تتمحور الأحداث حول أسرة "مليحة" الفلسطينية التي غادرت فلسطين، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر عدة أعوام في ليبيا.
وبعد تعرضهم لتهديدات مختلفة من جهات عديدة بداية عام 2012، تجد الأسرة نفسها مضطرة لمغادرة الأراضي الليبية والعودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات، وهنا تلتقي "مليحة" وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم" الذي سيكون له دور كبير في رحلتهم.
ومسلسل "مليحة" من بطولة دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أشرف زكي، أمير المصري، حنان سليمان، ومن إخراج عمرو عرفة.