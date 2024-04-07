"فراولة".. لماذا بدا أداء نيللي كريم باهتا؟

ويقال في وصف الأحداث السابقة، إن أداء نيللي كريم لم يكن مقنعًا أو في أفضل حالاته، والحكاية السالفة نعرفها كمعلومة دون أن نعيشها كدراما من لحم ودم أو ننفعل بها كتقلبات عاطفية تؤثر فينا نحن الجمهور.

وجاء أداء نيللي فاقدًا للشغف، تنقصه الحماسة، وغابت عنه المصداقية التي سبق أن وسمت تجسيدها لشخصية الزوجة الساذجة التي تطارد البهجة، رغم قسوة الواقع كما في "ذات" أو المطلقة التي تعاني بقوة، جراء القوانين الاجتماعية الظالمة كما في "فاتن أمل حربي".

أداء واحد لا يتغير وانفعالات ثابتة جامدة لا تحمل أي تطور أو مرونة وحالة عامة من اللامبالاة يتم التعامل بها طوال الوقت، مهما اختلف الموقف الدرامي. وعلى سبيل المثال، استقبال الأب المريب الخارج من السجن والطامع في أموال ابنته يكاد يتم بالانفعال نفسه الذي تستقبل به خبر وقوع صديقتها المقربة في قصة حب محتملة. وتعيينها براتب خرافي في الشركة الجديدة لا يختلف كثيرًا عن الطريقة التي استقبلت بها نبأ وقوع الشركة ذاتها على حافة الإفلاس.

لا توجد أزمة حقيقية أو حزن فعلي أو سعادة غامرة، كما لا تعرف بالضبط ما هي رهانات المسلسل أو فكرته أو حتى هويته على نحو دقيق، هل نحن إزاء عمل كوميدي نظرًا لوجود فنانتين معروفتين بخفة الظل هما شيماء سيف، وإيمان السيد؟ لا يمكن الجزم بذلك بالنظر لمحدودية دورهما.

هل يحمل العمل قضية تناقش حاجة الناس، مثلا، للتعلق بالأمل حتى لو كان وهمًا؟. مرت الفكرة مرور الكرام ولم يتم تعميقها، وأخيرًا ما هي أزمة " فراولة" وماذا عن طبيعة الصراع الذي تعيشه؟ الحق أنها شخصية بلا أزمة فعلية أو صراع حقيقي يفجر داخل المتلقي أي مشاعر، سواء كانت إيجابية بالتعاطف، أو سلبية تتمثل في الرفض أو حتى الكراهية.