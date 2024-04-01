من هو الفنان الصيني الذي خطف الأنظار في مسلسل "فراولة"؟ (صور)

وقال " لي جا" في لقاء مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إنه وفد إلى مصر وعمره 4 سنوات بصحبة والده حين كان مبتعثا إلى الأزهر الشريف، ويقيم بها إلى أن بلغ من العمر حاليا 30 عاما، مشيرا إلى أن علاقته بالفن بدأت بمشاركته وهو طفل في بعض الإعلانات، ثم كانت البداية الحقيقية حين شارك في الجزء الثالث من مسلسل "الكبير أوي" بطولة أحمد مكي.

وأوضح أن اسمه الصيني هو "لي جا" لكنه أضاف إليه "حكيم" ليكون الجزء العربي من اسمه.