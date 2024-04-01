من هو الفنان الصيني الذي خطف الأنظار في مسلسل "فراولة"؟ (صور)
خطف الفنان الصيني "لي جا حكيم" الأنظار بقوة في مسلسل "فراولة"، الذي تلعب بطولته النجمة نيللي كريم حيث ظهر وهو يتحدث العربية كأهلها.
وكان أداء الفنان مثيرا للإعجاب وهو يجسد شخصية رجل أعمال صيني ناجح جاء إلى القاهرة ليستثمر في بيع منتجات صينية من خلال توظيف شبكة عنقودية من مندوبي المبيعات تعتمد في دعايتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال " لي جا" في لقاء مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إنه وفد إلى مصر وعمره 4 سنوات بصحبة والده حين كان مبتعثا إلى الأزهر الشريف، ويقيم بها إلى أن بلغ من العمر حاليا 30 عاما، مشيرا إلى أن علاقته بالفن بدأت بمشاركته وهو طفل في بعض الإعلانات، ثم كانت البداية الحقيقية حين شارك في الجزء الثالث من مسلسل "الكبير أوي" بطولة أحمد مكي.
وأوضح أن اسمه الصيني هو "لي جا" لكنه أضاف إليه "حكيم" ليكون الجزء العربي من اسمه.
وسبق للفنان الصيني أن ظهر في عدد من الأعمال الفنية مثل "فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام و"لالاند" مع دنيا سمير غانم، و "ياباني أصلي" مع أحمد عيد و"عمهم" مع محمد عادل إمام.
ومسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد علي، بطولة شيماء سيف، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وتدور أحداثه حول فتاة بسيطة من حي شعبي تحقق الشهرة والثراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.