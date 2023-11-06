أكبر ماسة زرقاء زاهية في تاريخ المزادات للبيع بسعر خيالي وتعد "بلو رويال" القطعة الأبرز التي ستعرض إلى جانب مجموعة من المجوهرات للبيع في مزادات في جنيف خلال الشهر الجاري، والتي تشمل عِقدًا من اللؤلؤ وضعته الممثلة "أودري هيبورن" وساعة كانت مُلكًا للنجم "مارلون براندو".

وهذه الماسة التي تزن 17.61 قيراط، هي أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات.

ومن المتوقع أن تباع هذه الماسة بسعر يتراوح بين 35 و50 مليون دولار في مزاد "ماغنيفيسنت جيويلز" للمجوهرات الرائعة، الذي تنظمه دار كريستيز.