خاتم لمغني الراب توباك شاكور بيع بمليون دولار في مزاد

بيع خاتم على شكل تاج صممه ووضعه مغني الراب الأمريكي الشهير توباك شاكور، والذي اغتيل في عام 1996، بأكثر من مليون دولار خلال مزاد مخصص لموسيقى الهيب هوب اختتمته دار "سوذبيز"، يوم الثلاثاء.

وأوضحت "سوذبيز" التي نظمت المزاد عبر الإنترنت، أن السعر الذي بيع به الخاتم الذهبي المرصّع بالياقوت والماس بات الأعلى في المزادات لقطعة مرتبطة بموسيقى الهيب هوب.

وكان الخاتم ضمن المجموعة الشخصية لياسمين فولا القريبة من توباك شاكور ووالدة مغني راب آخر هو ياكي القذافي ،الذي أسس مع شاكور فرقة "آوتلوز"، واغتيل هو الآخر بعد أسابيع قليلة من مقتل صديق طفولته.