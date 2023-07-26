خاتم لمغني الراب توباك شاكور بيع بمليون دولار في مزاد
بيع خاتم على شكل تاج صممه ووضعه مغني الراب الأمريكي الشهير توباك شاكور، والذي اغتيل في عام 1996، بأكثر من مليون دولار خلال مزاد مخصص لموسيقى الهيب هوب اختتمته دار "سوذبيز"، يوم الثلاثاء.
وأوضحت "سوذبيز" التي نظمت المزاد عبر الإنترنت، أن السعر الذي بيع به الخاتم الذهبي المرصّع بالياقوت والماس بات الأعلى في المزادات لقطعة مرتبطة بموسيقى الهيب هوب.
وكان الخاتم ضمن المجموعة الشخصية لياسمين فولا القريبة من توباك شاكور ووالدة مغني راب آخر هو ياكي القذافي ،الذي أسس مع شاكور فرقة "آوتلوز"، واغتيل هو الآخر بعد أسابيع قليلة من مقتل صديق طفولته.
وشرحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في "سوذبيز"، كاساندرا هاتون، أن "هذا الخاتم من تصميم توباك" بعد خروجه من السجن عام 1996 حيث قرأ خلال فترة محكوميته (بسبب اعتداء جنسي) كتاب "الأمير" لمكيافيلي وتأثر به.
وكان توباك وضع الخاتم خلال حفلة توزيع جوائز "إم تي في فيديو ميوزيك" في الـ4 من أيلول/سبتمبر 1996، وهو آخر ظهور علني له قبل اغتياله بطلقات نارية في لاس فيغاس بعد تسعة أيام في ظروف لا تزال غامضة، ولم يكن تعدّى يومها الخامسة والعشرين.