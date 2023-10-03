معمّرة أمريكية تحلم بتحطيم الرقم القياسي للقفز بالمظلات
تأمل معمّرة أمريكية من شيكاغو تبلغ من العمر 104 أعوام، أن تحصل على شهادة أكبر شخص سنًّا يقفز بالمظلات على الإطلاق، بعد أن تركت جهاز المشي الخاص بها على الأرض وقامت بقفزة خطيرة شمالي إلينوي.
وأوردت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية عن دوروثي هوفنر قولها بعد لحظات من وصولها إلى الأرض يوم الأحد في أوتاوا أن "العمر مجرد رقم".
يشار إلى أن الرقم القياسي العالمي للقفز بالمظلات مسجل في موسوعة غينيس لأكبر من قفز بالمظلات في أيار/ مايو 2022 للسويدية لينيا إنغيغارد لارسن وكان عمرها 103 أعوام.
لكن منظمي المسابقة الأحدث في إلينوي يسعون إلى مصادقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية على قفزة هوفنر كرقم قياسي.
وقفزت هوفنر بالمظلات للمرة الأولى عندما كان عمرها 100 عام، وقالت حينئذ "إنه كان لا بد من دفعها خارج الطائرة".
ولكن في قفزة يوم الأحد أصرّت هوفنر، رغم مرافقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأمريكية لها، على البدء بنفسها بالقفزة من ارتفاع 4100 متر.
وبدت هوفنر هادئة وواثقة عندما كانت الطائرة تحلق عاليًا، قبل أن تستعد للقفز في الهواء، وسقطت من الطائرة، ورأسها للأسفل أولا، قبل أن تعتدل وتطير بثبات في سقوط حر نحو الأرض.
واستغرقت القفزة 7 دقائق حتى وصول المظلة إلى الأرض، وسقوطها بهدوء على منطقة عشبية مخصصة للهبوط، وأسرع الحاضرون بتهنئتها، وأحضر أحدهم جهاز السير الخاص بها.
وعندما سئلت عن شعورها، قالت "ينتابني شعور رائع، كان الأمر كله مبهجًا، ليس في الإمكان أفضل مما كان".
وأضافت هوفنر، التي من المقرر أن تبلغ 105 أعوام في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أنّها تود القيام بمغامرة ركوب منطاد هواء ساخن، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك من قبل.