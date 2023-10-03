معمّرة أمريكية تحلم بتحطيم الرقم القياسي للقفز بالمظلات

يشار إلى أن الرقم القياسي العالمي للقفز بالمظلات مسجل في موسوعة غينيس لأكبر من قفز بالمظلات في أيار/ مايو 2022 للسويدية لينيا إنغيغارد لارسن وكان عمرها 103 أعوام.

لكن منظمي المسابقة الأحدث في إلينوي يسعون إلى مصادقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية على قفزة هوفنر كرقم قياسي.

وقفزت هوفنر بالمظلات للمرة الأولى عندما كان عمرها 100 عام، وقالت حينئذ "إنه كان لا بد من دفعها خارج الطائرة".

ولكن في قفزة يوم الأحد أصرّت هوفنر، رغم مرافقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأمريكية لها، على البدء بنفسها بالقفزة من ارتفاع 4100 متر.

وبدت هوفنر هادئة وواثقة عندما كانت الطائرة تحلق عاليًا، قبل أن تستعد للقفز في الهواء، وسقطت من الطائرة، ورأسها للأسفل أولا، قبل أن تعتدل وتطير بثبات في سقوط حر نحو الأرض.