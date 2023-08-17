مسنة تحتفل ببلوغها 90 عاماً بطريقة لا تصدق

قررت مسنة بريطانية أن تحتفل ببلوغ سنوات عمرها 90 عامًا، بطريقة لا تصدق لتؤكد أن قلبها لا يزال نابضًا بالحياة وأنها تتمتع بصحة جيدة.

واحتفلت هيلاري أوكسلي بعيد ميلادها الـ 90 من خلال القيام بمغامرة مثيرة من خلال القفز المظلي من ارتفاع 12 ألف قدم، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وهذه ليست المرأة الأولى التي تحتفل فيها هيلاري بعيد ميلادها بالقفز المظلي، فقبل 10 سنوات فعلت الأمر نفسه.

وذكرت الصحيفة أن أوكسلي، التي كانت إحدى هواياتها سابقًا القفز المظلي، أقدمت على "السباحة في الهواء" بصحبة حفيدتيها اللتين رتبتا لها هذه المفاجأة، ونجحت في القفزة دون أي مشكلات.

وكانت عملية القفز المظلي من على ارتفاع 12 ألف قدم، تمَّ ترتيبها للجدة من قبل العائلة كهدية عيد ميلاد مفاجئة، وانضمَّ إليها أيضًا اثنتان من حفيداتها في القفز.

واعترفت حفيدتا هارلي، ستيفاني راسل البالغة من العمر 41 عامًا، وديزي هيغز29 عامًا، بأنهما كانتا خائفتين قبل عملية القفز.

ونقلت الصحيفة عن هيلاري قولها إن "الإنسان يعيش مرة واحدة"، في إشارة إلى سعادتها بهذه المفاجأة وطريقة الاحتفال الاستثنائية بعيد ميلادها.

وأضافت: "التجربة جميلة، في بعض الأحيان عندما أذهب للتسوق أشعر بالتوتر أكثر من القيام بذلك".

وتابعت: "كان القفز رائعًا للغاية، أنا سعيدة جدًّا، أعتقد أنني سأكررها بعد 10 سنوات".