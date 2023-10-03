أزمة جفاف حادة تهدد أهالي "جزيرة الموت" في المحيط الهندي

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها أن جزيرة "مايوت" أو "الموت"، القابعة على شواطئ المحيط الهندي، وتتبع لفرنسا، تعاني من أزمة جفاف غير مسبوقة.

وذكرت الصحيفة أن موجة الجفاف تلك تؤثر على مختلف مناحي الحياة وعلى المجالات الصحية والتعليمية والغذائية، محذرة من أن القيود ستكون أكثر تشددًا خلال الأسابيع المقبلة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه سيتم اعتماد سيناريو مخطط لتوزيع المياه بحيث توزع يومًا واحدًا كل 4 أيام، علمًا أن المياه منقطعة باستمرار، وسط حالة من الغضب بين السكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن السكان بدأوا في التعبير عن غضبهم وتجمهر أكثر من 400 منهم في ساحة الجمهورية بدعوة من عدة تعاونيات ونقابات.

وبحسب التقرير، اشتعل الغضب بسبب انقطاع المياه لمدة يومين من أصل ثلاثة أيام في معظم البلديات السبع عشرة التي تضم أحياء لم تعد تصلها المياه بسبب الشبكات.