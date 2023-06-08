تقييد زراعة الأرز بسبب نقص المياه في العراق

أعلن العراق، اليوم الخميس، تقييد زراعة الأرز هذا الموسم في مناطق وسط وجنوب البلاد بسبب نقص إمدادات المياه.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية، إن زراعة الأرز تم تقييدها هذا الموسم في وسط وجنوب البلاد بسبب نقص إمدادات المياه.

وكانت وزارة الزراعة قد أوضحت في أبريل الماضي، معايير اعتماد أنواع البذور وتحديد الملائمة منها لأجواء العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأكدت أن العراق يطبق هذه المعايير بموجب اتفاقيات دولية ومن هذه المعايير المتبعة ملاءمتها للأجواء العراقية وتحملها لظروف الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.