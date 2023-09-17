كوارث 2023.. الماء والنار والزلازل تعصف بكوكب الأرض

بين لهيب النار وعاصفة الماء، يقضي المزيد من البشر حرقا وغرقا في شرق الأرض وغربها، في عام يبدو تاريخيا في الكوارث التي تأثر بها الكوكب الذي تزلزل بسكانه أيضا، ليزداد عدد الضحايا أكثر وأكثر، وتتزايد المخاوف من مستقبل الحياة على سطحه.

مواقع إخبارية عربية ودولية تسابقت في رصد الكوارث المناخية والطبيعية التي شهدها العام الحالي، مشيرة إلى أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة العام الجاري بفعل الاحتباس الحراري ترافق مع موجة من الأحداث المناخية القاسية في مختلف دول العالم، من بينها فيضانات مدمرة في الهند واليابان وليبيا، وحرائق غابات واسعة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وعواصف مدارية غير مسبوقة في شرق أفريقيا ونيوزيلاندا والبرازيل.