وسط تحذيرات من كوارث مقبلة.. الحرارة في الصين تصل مستويات قياسية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية الاثنين أن الحرارة في الصين سجلت الأحد مستوى قياسيًّا لمنتصف شهر تموز/يوليو بلغت 52,2 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ في الغرب، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية في بيان إن محطة رصد جوي في قرية سانباو في منطقة شينجيانغ "سجّلت حرارة قياسية بلغت 52,2 درجة مئوية الساعة الـ 19,00 يوم الـ16 من تموز/يوليو، ما يحطّم درجة الحرارة القياسية المسجّلة في الفترة نفسها من العام".

وكان المستوى القياسي السابق سجل في مدينة توربان في تموز/يوليو 2017، عندما بلغت الحرارة 50,6 درجة مئوية، وفق البيان.

وتقع قرية "سانباو" في ضواحي مدينة "توربان" حيث طلبت السلطات من العمّال والتلامذة ملازمة منازلهم واستقدمت مركبات مخصصة لرشّ المياه على الطرق، على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الصينية.

وذكر البيان أن درجات حرارة سطح الأرض وصلت إلى 80 درجة مئوية في أجزاء من "توربان" الأحد.

في الأسابيع الماضية، شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية موجات حر شديد غير مسبوقة، في تجلّ جديد لظاهرة التغيّر المناخي.

وحذّرت السلطات الصينية من أن البلاد قد تشهد "بضع كوارث طبيعية" هذا الصيف.