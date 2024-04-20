المغرب.. منع صاحبة برنامج "المواعدة العمياء" من مغادرة البلاد

في تطوّر لقضية برنامج "المواعدة العمياء" التي أثارت جدلا واسعًا في المغرب، منعت السلطات المغربية المؤثرة صاحبة النسخة المغربية من البرنامج على منصة "يوتيوب" من مغادرة البلاد.

وأفادت مصادر بمنع المؤثرة أرماني الجوماني، الهولندية من أصول مغربية، من السفر خارج المغرب، إلى حين انتهاء التحقيق القضائي معها في القضية التي اعتبرها المغاربة "مسيئة" لتقاليد وأعراف البلد.

وفور تداول شريط فيديو تظهر فيه فتاة بصدد محاكاة برنامج أجنبي على منصات التواصل الاجتماعي، دخل الأمن المغربي على خط التحقيق في شبهة "المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية".

وأكد حينها مصدر أمني أن البحث القضائي يحرص على التحقّق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي؛ من أجل تحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

من جانبها، اعتذرت بطلة برنامج "المواعدة العمياء" للمغاربة، عبر حسابها على منصة "تيك توك"، وبرّرت ما قامت به بكونها لم تترعرع داخل المجتمع المغربي، بل نشأت وترعرعت في هولندا "حيث التنورة القصيرة جدًّا عادية"، ولم تكن تعلم أن لباسها سيزعج المغاربة.