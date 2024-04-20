المغرب.. منع صاحبة برنامج "المواعدة العمياء" من مغادرة البلاد
في تطوّر لقضية برنامج "المواعدة العمياء" التي أثارت جدلا واسعًا في المغرب، منعت السلطات المغربية المؤثرة صاحبة النسخة المغربية من البرنامج على منصة "يوتيوب" من مغادرة البلاد.
وأفادت مصادر بمنع المؤثرة أرماني الجوماني، الهولندية من أصول مغربية، من السفر خارج المغرب، إلى حين انتهاء التحقيق القضائي معها في القضية التي اعتبرها المغاربة "مسيئة" لتقاليد وأعراف البلد.
وفور تداول شريط فيديو تظهر فيه فتاة بصدد محاكاة برنامج أجنبي على منصات التواصل الاجتماعي، دخل الأمن المغربي على خط التحقيق في شبهة "المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية".
وأكد حينها مصدر أمني أن البحث القضائي يحرص على التحقّق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي؛ من أجل تحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
من جانبها، اعتذرت بطلة برنامج "المواعدة العمياء" للمغاربة، عبر حسابها على منصة "تيك توك"، وبرّرت ما قامت به بكونها لم تترعرع داخل المجتمع المغربي، بل نشأت وترعرعت في هولندا "حيث التنورة القصيرة جدًّا عادية"، ولم تكن تعلم أن لباسها سيزعج المغاربة.
وكان برنامج "المواعدة العمياء" بنسخته المغربية، الذي تأسس على فكرة برنامج blind dating"" الأمريكي، أثار موجة انتقادات وجدل؛ بسبب ملابس الفتاة المشاركة فيه.
ولم تنل الملابس الجريئة التي ظهرت بها صاحبة البرنامج إعجاب المغاربة، الذين انتقدوها واعتبروها "شبه عارية"، وهو ما يُخالف تقاليد المجتمع المغربي.
وعلّق البعض الآخر بأن المحتوى المرفوض يشجّع على سلوكيات تتنافى مع قيم المجتمع المغربي، وطالبوا، بشدة، بتدخل الجهات المختصة لإيقافه، واتخاذ المطلوب بحق من يقف وراءه.
وتتمحور فكرة برنامج "المواعدة العمياء" حول شابة تحاول التعرف على فارس أحلامها، من خلال اختيار أحد الشبان بناءً على ملابسه وطريقة كلامه، من دون رؤية شكله أو وجهه.