برنامج "مواعدة" يثير موجة غضب في المغرب (صور)
ضجت الصفحات المغربية في مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع من برنامح "مواعدة" بُثّ عبر موقع يوتيوب، إذ طالب نشطاء بوقفه على الفور؛ لعدم توافقه مع تقاليد المجتمع.
والبرنامج هو نسخة شبيهة لبرنامج المواعدة الأمريكي الشهير "بلايند ديتينغ" Blind Dating (المواعدة العمياء)، وفيه تطرح فتاة عزباء أسئلة على عدة رجال لتجد الأقرب لقلبها وشريكها المستقبلي، اعتمادا على شكله وشخصيته وأسلوبه.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن فكرة البرنامج الأمريكي لا تتوافق مع عادات المجتمع المغربي، كما أنه لا يناسب قيم البلاد.
وطالب ناشطون الجهات المختصة بوقف البرنامج على الفور، ومحاسبة من يروج له، مشددين على أن أفكار الكثير من البرامج العالمية لا تتوافق مع تقاليد المجتمع المغربي.
في المقابل، رأى ناشطون آخرون أن البرنامج "عادي" ولا يقلل من احترام المرأة أو يشوه صورتها، بل قد يساعد الكثير من العازبات على العثور على "فارس الأحلام" المناسب.
يذكر أن حلقات البرنامج حققت مشاهدات مرتفعة، كما أن قسما كبيرا من المشاهدين تفاعلوا مع الحلقات بشكل إيجابي، عبر ترك تعليقات إيجابية.