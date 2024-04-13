برنامج "مواعدة" يثير موجة غضب في المغرب (صور)

ضجت الصفحات المغربية في مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع من برنامح "مواعدة" بُثّ عبر موقع يوتيوب، إذ طالب نشطاء بوقفه على الفور؛ لعدم توافقه مع تقاليد المجتمع.

والبرنامج هو نسخة شبيهة لبرنامج المواعدة الأمريكي الشهير "بلايند ديتينغ" Blind Dating (المواعدة العمياء)، وفيه تطرح فتاة عزباء أسئلة على عدة رجال لتجد الأقرب لقلبها وشريكها المستقبلي، اعتمادا على شكله وشخصيته وأسلوبه.