بعد إصابة روان بن حسين به.. أعراض المرض الذي يستغرق تشخيصه 6 سنوات
كشفت الممثلة الكويتية روان بن حسين، أخيرا، أن سبب نحافتها الزائدة هو تشخيص إصابتها بمرض المناعة الذاتية "الذئبة".
وفي تقرير نشرته صحيفة "ميرور"، سلط أحد الخبراء الضوء على هذا المرض المزمن الذي يستغرق تشخيصه أكثر من 6 سنوات في المتوسط، وفقًا لأحد الخبراء.
ويقول الأطباء إنه قد يكون من الصعب اكتشاف مرض الذئبة، الذي يصيب شخصًا واحدًا من بين كل 1000 فرد، ومعظمهم من النساء.
وبحسب "مايو كلينيك"، يحدث مرض الذئبة عند مهاجمة جهازك المناعي لأنسجة جسمك وأعضائه. ويمكن أن يصيب الالتهاب الناتج عن مرض الذئبة العديد من أجهزة الجسم المختلفة، بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وكرات الدم والدماغ والقلب والرئتين.
ويؤكد الأطباء أن هناك درجات متفاوتة من مرض الذئبة، ويمكن أن يظهر بأشكال عديدة، ولهذا السبب يتم الخلط بينه وبين حالات أخرى.
وتشمل أعراض المرض الحساسية للضوء، وتورم المفاصل، وألم الكلى، والتعب، والطفح الجلدي في الوجه، والصداع، ومشاكل في الجهاز الهضمي.
وعن الأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض الذئبة، يشدد الأطباء على أن لا أحد يعرف كيف أو ما الذي يسبب مرض الذئبة، ولكن المحفزات المحتملة تشمل الإصابة بعدوى شديدة يمكن أن تبدأ بسبب بعض الأدوية، أو التعرض المفرط لأشعة الشمس.
وبحسب الأطباء، هناك علاجات مختلفة لمرض الذئبة، بما في ذلك الأدوية المضادة للملاريا والكورتيكوستيرويدات ومثبطات المناعة، وعادةً ما يحدد الاستشاري المطلع على الحالة أفضل مسار لعلاج مرض الذئبة.
ويؤثر عدم علاج الذئبة على أجزاء كثيرة من الجسم، خاصة الكلى، ويمكن أن يسبب الفشل الكلوي الشديد، ويؤثر أيضًا على بطانة الرئتين والقلب والأوعية الدموية.