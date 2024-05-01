بعد إصابة روان بن حسين به.. أعراض المرض الذي يستغرق تشخيصه 6 سنوات

كشفت الممثلة الكويتية روان بن حسين، أخيرا، أن سبب نحافتها الزائدة هو تشخيص إصابتها بمرض المناعة الذاتية "الذئبة".

وفي تقرير نشرته صحيفة "ميرور"، سلط أحد الخبراء الضوء على هذا المرض المزمن الذي يستغرق تشخيصه أكثر من 6 سنوات في المتوسط، وفقًا لأحد الخبراء.

ويقول الأطباء إنه قد يكون من الصعب اكتشاف مرض الذئبة، الذي يصيب شخصًا واحدًا من بين كل 1000 فرد، ومعظمهم من النساء.

وبحسب "مايو كلينيك"، يحدث مرض الذئبة عند مهاجمة جهازك المناعي لأنسجة جسمك وأعضائه. ويمكن أن يصيب الالتهاب الناتج عن مرض الذئبة العديد من أجهزة الجسم المختلفة، بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وكرات الدم والدماغ والقلب والرئتين.