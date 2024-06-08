بعد تحريره من جحيم ميانمار.. المغربي يوسف أمزوز يعود إلى الوطن

عاد الشاب المغربي يوسف أمزوز، الذي فجّر قضية احتجاز عشرات المغاربة من قبل ميليشيا في شرق آسيا إلى المغرب، الجمعة، بعد تحريره من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار.

وتم تحرير يوسف، الأسبوع الماضي، بعد أن دفعت أسرته فدية مالية (عملة رقمية) بقيمة 8000 دولار للعصابة.

وعبّرت زهرة أمزوز شقيقة يوسف في تصريح لـ"إرم نيوز"، عن سعادتها بعودة شقيقها إلى أرض الوطن، وذلك بعد اختطافه لأزيد من شهر ونصف الشهر من قبل ميليشيا مسلحة تتمركز على الحدود بين ميانمار وتايلاند.

وقالت زهرة، إن شقيقها عاد بصحة جيدة، غير أن نفسيته ما زالت متعبة بعض الشيء بفعل التعذيب الوحشي الذي تعرّض له من طرف العصابة.