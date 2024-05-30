مقابل فدية مالية.. تحرير المغربي يوسف أمزوز المختطف في تايلاند

كشفت الزهرة أمزوز، شقيقة الشاب يوسف أحد المختطفين المغاربة من قبل عصابة تهريب للبشر على الحدود بين ميانمار وتايلاند، أنه تم تحرير شقيقها وأنه في طريقه إلى بانكوك.

وقالت زهرة إن الأسرة دفعت فدية مالية نقدية بقيمة 8000 دولار للعصابة، حيث تم تحويل المبلغ نقداَ لحساب شقيقها البنكي ثم حولها هو إلى حساب صديق له في أوروبا، ثم جرى تحويل الفدية إلى العملة الرقمية للخاطفين.

وذكرت شقيقة يوسف أن عائلات 5 مختطفين آخرين دفعت ذات الفدية المالية لإطلاق سراح أبنائها، إلا أن العصابة لم تطلق سراحهم، وفق "العربية".

وأوضحت زهرة أن يوسف أمضى شهراً ونصف الشهر في العذاب الأليم تعرض فيه لشتى أنواع التعذيب والتنكيل حتى أصيب بعدة كسور في أنحاء جسده.

وناشدة زهرة سفارة المغرب في تايلاند لتوفير الحماية والدعم النفسي والصحي لشقيقها يوسف ومن معه من المغاربة الآخرين.