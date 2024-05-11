للمرة الأولى منذ 2003.. عاصفة شمسية "شديدة" تضرب الأرض
ضربت الأرض مساء أمس الجمعة عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات وهو مستوى يوصف بأنه "شديد"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وذكرت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن هذه العاصفة ناجمة من وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض.
وقالت "نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر".
ويتوقع استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات، وفق الوكالة.
وآخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وأطلق عليه اسم "عواصف الهالوين" الشمسية.
وفي وقت سابق أفاد تقرير إخباري، بأن الأرض ستواجه خلال الساعات القادمة عاصفة شمسية قوية، قد تتسبب بانقطاع الاتصالات في بعض المناطق حول العالم.
ونقل التقرير الذي نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة قولها، إن الشمس ينبعث منها توهجات قوية من الإشعاع عالي الطاقة؛ مما يزيد احتمال انقطاع الاتصالات.