السعودية.. "إنذارات حمراء" وفيضانات وسيول متوقعة في عدة مناطق

حذّرت مديرية الدفاع المدني في السعودية، الجمعة، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، بدءا من اليوم السبت وحتى الأربعاء المقبل، فيما رفع مركز الأرصاد "الإنذار الأحمر" في عدد من المناطق.

ودعت المديرية، في بيان لها، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة في أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مشددة على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.