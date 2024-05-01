السعودية.. أمطار غزيرة لليوم الثاني و"إنذار أحمر" في الشرقية (فيديو)

شهدت مناطق عدة في السعودية، اليوم الأربعاء، أجواء ماطرة لليوم الثاني على التوالي، فيما رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار في المنطقة الشرقية إلى "اللون الأحمر" ليوم غدٍ الخميس.

ووفق المركز، فإن اللون الأحمر يرمز إلى التحذير من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة المصاحبة لها، بالإضافة إلى تساقط البرد، والصواعق الرعدية، وجريان السيول.