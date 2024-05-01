السعودية.. أمطار غزيرة لليوم الثاني و"إنذار أحمر" في الشرقية (فيديو)
شهدت مناطق عدة في السعودية، اليوم الأربعاء، أجواء ماطرة لليوم الثاني على التوالي، فيما رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار في المنطقة الشرقية إلى "اللون الأحمر" ليوم غدٍ الخميس.
ووفق المركز، فإن اللون الأحمر يرمز إلى التحذير من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة المصاحبة لها، بالإضافة إلى تساقط البرد، والصواعق الرعدية، وجريان السيول.
وتشهد المنطقة الشرقية، سقوط أمطار رعدية غزيرة وتشكلاً للسيول، منذ مساء الثلاثاء وحتى الأربعاء، فيما أغلقت الجهات المعنية الأنفاق والجسور والشوارع الرئيسة حفاظًا على سلامة المواطنين، نتيجة ارتفاع منسوب المياه هناك.
وأظهرت مقاطع مصورة غرق طريق الملك فهد في الدمام بالمياه.
وحذّرت إمارة منطقة الشرقية؛ المواطنين من الحالة الجوية المتوقعة المقبلة، إذ أشارت إلى أنها قد تشهد ارتفاعًا في شدتها.
ودعت المواطنين إلى "التزام البقاء في الأماكن الآمنة، وتجنب الطرق المزدحمة، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والحذر عند التنقل بالمركبة، واتباع الإرشادات".
من جهته، أفاد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عبد الله المسند، بأن منطقة القصيم شهدت تساقطًا استثنائيًا للأمطار منذ الثلاثاء، حيث هطل فيها خلال الساعة الأولى 70 ملم ما يعادل نصف المعدل السنوي.
وجرت السيول كذلك في الكثير من المناطق، فيما فاضت بعض السدود مثل سد وادي فاطمة في مكة، وفق مشاهد بثها ناشطون عبر الإنترنت.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد تساقط الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية والشرقية.