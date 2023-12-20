سيلين ديون تفقد سيطرتها على عضلاتها

قالت كلوديت ديون، شقيقة المغنية سيلين ديون، المصابة بالاضطراب العصبي المعروف باسم "متلازمة الشخص المتيبس" لصحيفة "7 Jours" الكندية، إن شقيقتها "لا تستطيع السيطرة على عضلاتها".

وأوضحت في تصريحاتها: "هي تعمل بجد، لكنها لا تملك السيطرة على عضلاتها، ما يكسر قلبي هو أنها كانت منضبطة دائماً. لقد عملت دائماً بجد، كانت والدتنا تقول لها دائماً: سوف تقومين بالأمر بشكل جيد، ستقومين به بشكل صحيح".

وشككت شقيقة ديون في إمكانية عودتها في جولة واسعة النطاق. وقالت: "صحيح أن الهدف في أحلامنا وأحلامها هو العودة إلى المسرح، بأية سعة؟ لا أعرف".

وأضافت كلوديت أن ندرة هذه الحالة تعني أن هناك قليلاً من الأبحاث حول العلاج: "الأحبال الصوتية عبارة عن عضلات، والقلب أيضاً عضلة ولأنها حالة واحدة من بين مليون، لم يقم العلماء بإجراء كثير من الأبحاث؛ لأنها لم تؤثر في هذا العدد الكبير من الأشخاص".

يذكر أنّ المغنية سيلين ديون، البالغة من العمر 55 عاما، أعلنت في ديسمبر الماضي لجمهورها أنه تم تشخيص إصابتها بحالة عصبية غير قابلة للشفاء، كما اضطرت "ديون" إلى إلغاء المواعيد المتبقية لجولتها العالمية.