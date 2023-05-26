بسبب مرضها النادر.. سيلين ديون تلغي جميع حفلاتها وتوجه رسالة اعتذار

وأضافت: "ليس من العدل أن نستمر في تأجيل العروض، وعلى الرغم من أن ذلك يكسر قلبي، فمن الأفضل أن نلغي كل شيء الآن حتى أكون جاهزة حقًا للعودة إلى المسرح مرة أخرى".

ووعدت ديون جمهورها أنها لن تستسلم بسبب مرضها، معربة عن اشتياقها لهم، كما أكدت أنه سيتم رد أموال التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الملغاة، لذلك عليهم التوجه لنقطة البيع الأصلية.