بسبب مرضها النادر.. سيلين ديون تلغي جميع حفلاتها وتوجه رسالة اعتذار
أعربت الفنانة الكندية سيلين ديون عن حزنها لإلغاء حفلاتها الـ 40 التي كانت ستقيمها في أوروبا العام الحالي وصولًا لشهر أبريل من العام القادم ؛ وذلك لأسباب صحية.
وكتبت الفنانة الكندية عبر حسابها "إنستغرام": "بخيبة أمل كبيرة، نعلن اليوم إلغاء جولة المرأة الشجاعة العالمية، أنا آسفة جداً لإحباط آمالكم جميعاً مرة أخرى، أنا أعمل بجد لاستعادة قوتي، لكن التجول على المسارح قد يكون صعبًا للغاية حتى عندما تكون بصحة جيدة 100%.
وأضافت: "ليس من العدل أن نستمر في تأجيل العروض، وعلى الرغم من أن ذلك يكسر قلبي، فمن الأفضل أن نلغي كل شيء الآن حتى أكون جاهزة حقًا للعودة إلى المسرح مرة أخرى".
ووعدت ديون جمهورها أنها لن تستسلم بسبب مرضها، معربة عن اشتياقها لهم، كما أكدت أنه سيتم رد أموال التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الملغاة، لذلك عليهم التوجه لنقطة البيع الأصلية.
"متلازمة الشخص المتيبس"
وكانت سيلين ديون قد أعلنت منذ سنوات أنها تعاني من مرض عصبي نادر غير قابل للعلاج أجبرها على تأجيل حفلاتها بشكل متكرر.
وعلق أطباء من كليفلاند كلينك على حالة سيلين ديون بقولهم إن "متلازمة الشخص المتيبس التي تعانيها المغنية تصيب بتصلب وتشنجات في الجذع والأطراف، وأن عضلات الساق تصير متيبسة بمرور الوقت، وهو ما يحدث بعد ذلك مع عضلات الوجه والذراعين".
وأكد أحد المقربين من سيلين أن حياتها بدأت بالتراجع بعد وفاة زوجها الذي كان دائمًا مساندًا لها في كل شيء.