مصر.. براءة علا غانم من تهمة "سبّ طليقها"
قضت محكمة مصرية، الإثنين، ببراءة الفنانة علا غانم من تهمة سب وقذف طليقها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت تغريمه 20 ألف جنيه مصري (نحو 500 دولار)، لاتهامه بسبها وقذفها.
وكان طليق علا غانم تقدم بشكوى يتهمها بسبه وقذفه والتشهير به، عبر مجموعة من المنشورات على حساباتها في مواقع التواصل.
وفي الوقت ذاته، تقدمت علا غانم ببلاغ ضده تتهمه بسبها وقذفها، وتعمّده مضايقتها من خلال رسائل مسيئة.
ووصلت الخلافات بين علا غانم وطليقها إلى القضاء، بعدما اتهمته، العام الماضي، بـ"البلطجة" والاعتداء عليها وطردها من مسكنها.
فيما نفى طليقها، آنذاك، تهمة أنه يأخذ منها 4 آلاف دولار شهريًّا، مشيرًا أنه رفع عليها دعوى بشأن هذا الاتهام، كما اتهم والدة علا غانم بأنها استغلت سفره لأمريكا، وسرقت الفيلا وملابسه والخزنة الخاصة به.