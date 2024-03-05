مصر.. براءة علا غانم من تهمة "سبّ طليقها"

قضت محكمة مصرية، الإثنين، ببراءة الفنانة علا غانم من تهمة سب وقذف طليقها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت تغريمه 20 ألف جنيه مصري (نحو 500 دولار)، لاتهامه بسبها وقذفها.

وكان طليق علا غانم تقدم بشكوى يتهمها بسبه وقذفه والتشهير به، عبر مجموعة من المنشورات على حساباتها في مواقع التواصل.

وفي الوقت ذاته، تقدمت علا غانم ببلاغ ضده تتهمه بسبها وقذفها، وتعمّده مضايقتها من خلال رسائل مسيئة.