مدينة بيت لحم.. المُطلة على القدس والقداسة (صور)

تعتبر مدينة بيت لحم من أعرق المدن الفلسطينية وأقدمها، إذ سُكنت منذ أوائل الألف الثاني قبل الميلاد، وتذكر ألواح تل العمارنة العائدة للقرن الرابع عشر قبل الميلاد وجود مدينة جنوب القدس تسمى "بيت إيلي لاحاما" أي بيت الإله لاحاما، وهو إله الخصب عند الكنعانيين.

كذلك فإن كلمة بيت لحم تعني بيت الخبز بالآرامية، ودعيت كذلك باسم "بافراتا" وهي كلمة كلدانية معناها الخصبة، وهو ما جاء في التوراة ضمن سفر التكوين، كما أن القمح البري وجد في هذه المدينة، أي أن جميع الأسماء السابقة لها المعنى نفسه تقريباً، وهو الخير والخصب والطعام، وزاد من ذاك الخصب أنه من بيت لحم أطلت رسالة المحبة والسلام بمولد عيسى عليه السلام فيها.