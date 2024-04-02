عكا.. مدينة تراثية تبخرت على أسوارها أحلام نابليون (صور)

وقبل النكبة الفلسطينية عام 1948، كان أغلب سكان المدينة من المسلمين، وكانت الطائفة اليهودية صغيرة؛ إلا انه ومع ارتفاع وتيرة الاستيطان أصبح المسلمون يشكلون العدد الأقل من السكان، وهو ما أدى لتغييرات جوهرية فيها.

أسوارها الشهيرة بنيت في القرن الـ18 إبان حكم الشيخ طاهر العمر الزيداني، وحُكمت في نهاية القرن الـ19 من القائد العسكري أحمد باشا الجزار، ويعود لها الفضل في وقف الحملة الفرنسية لجيش نابليون.

وحسب المؤرخين، فإن القائد الفرنسي قال كلمة شهيرة على أسوارها بعد أن فشل في اقتحامها والسيطرة عليها: "تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكا، وداعًا لا لقاء بعده".

وعلى مر التاريخ كان للمدينة عدة أسماء، إذ أطلق عليها الكنعانيون اسم "عكو" والتي تعني "الرمل الحار"، وسماها المصريون "عكا" ونقلها عنهم العبرانيون، أما اليونانيون فأطلقوا عليها اسم "عكي"، في حين سُميت في العهدين الكلاسيكي والبيزنطي باسم "بتوليمايس".