بعد تصنيفه عالميا.. حروب التاريخ على "ساندويش الشاورما"

لا يجتمع الشوق واللهفة مع الفضول الممتزج بكثير من الترقب، مثلما يجتمع في طابور طويل متعرج يقف أصحابه أمام سيخ منتصب رأسيا وهو يضم بين جنباته كتلة ضخمة من الدجاج أو اللحم المتبل، فيما الروائح الشهية تعبق في المكان. وتتصاعد الأدخنة وتتوالى الانفجارات الصغيرة بينما طبقة اللحم أو الدجاج التي تسيل عبرها الدهون تأخذ لونا ساحرا ينم عن النضج على نار "الشواية" الهادئة.

خلف هذا المشهد الذي تشتهر به القاهرة الساهرة حتى مطلع الفجر، والذي يتكرر في عواصم عربية عدة مع اختلاف طفيف هنا أو هناك، تشتعل حروب تاريخية حول نشأة "ساندويش الشاورما" وأصل التسمية وكيف عبر الاختراع الأشهى إلى أوروبا.

الثالث عالميا

واتخذ الجدل التاريخي بعدا جديدا بعد أن صُنَف هذا الساندويش أخيرا باعتباره الثالث عالميا على مستوى الأطعمة التقليدية بعد ساندويشات " البان مي" الفيتنامي و"التومبيك دونر" التركي، وذلك وفق دليل السفر الشهير Taste Atlas المتخصص في تجربة الأطعمة التقليديّة حول العالم.

نشأة الشاورما

الروايات حول نشأة الشاورما متعددة ومختلف عليها بشدة، منها ما يقال عن "إسكندر أفندي" المقيم في "بورصة" التركية، والذي كان ماهرا في إعداد الطعام وأراد في منتصف القرن التاسع عشر أن يتجنب عيوب شي الخروف بالطريقة التقليدية الأفقية على النار، فقام بتقطيع لحمة إلى شرائح وقطع صغيرة، ووضعها ككتلة رأسية على سيخ حاد الأطراف يدور طوال الوقت دورة كاملة بطيئة الإيقاع.