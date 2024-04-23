"دبلوماسية الشاورما" بين ألمانيا وتركيا

عنوان اختارته بعض الصحف التركية لوصف زيارة الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" إلى تركيا، بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أنها تميّزت بسابقة لم تحدث من قبل على متن طائرة رئيس ألماني..

فالطائرة لم تكن مخصصة للوفد الرسمي فقط، إنما لمجموعة من المهاجرين الأتراك الذين كتبوا قصص نجاح كثيرة في ألمانيا، في مقدمتهم عارف كيليش، حفيد العائلة المالكة لأشهر مطعم شاورما في العاصمة برلين، فكانت المفاجأة بـ60 كيلوغراما من الشاورما المجمدة جلبها عارف معه من ألمانيا؛ الدولة التي تعترف بأن الأتراك هم من أدخلوا إليها شطائر الكباب التي تحوّلت إلى طبق وطني ألماني فيما بعد..

ورغم أن منصب الرئيس في ألمانيا يعد فخريًا إلى حد كبير، إلا أن الصحافة الأوروبية وصفت الزيارة التي تستمر 3 أيام بالمعقدة، مع الإشارة إلى أنها الأولى منذ 7 سنوات؛ إذ يبدو أن الرئيس الألماني قرر أن يجعلها مختلفة بعض الشيء، من خلال الإضاءة على قصص نجاح الأتراك الذين هاجروا إلى ألمانيا في ستينات القرن الماضي؛ بهدف التشديد على العلاقة الوثيقة التي توحد سكان الدولتين، فالغاية تبرر الوسيلة، وإن كانت "سيخ شاورما".