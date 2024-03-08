من أوكرانيا.. دلائل على استيطان البشر لأوروبا قبل 1.4 مليون عام

حددت منهجية تأريخ تستند إلى الأشعة الكونية أن أدوات حجرية عُثر عليها في غرب أوكرانيا هي أقدم أدلة معروفة على استيطان الإنسان أوروبا قبل 1.4 مليون عام؛ ما يظهر أن القارة كانت مأهولة قبل مئات آلاف السنين من المتعارف عليه سابقاً.

وقال باحثون إن أدوات حجرية، وهي أكثر نوع بدائي معروف، كُشف عنها النقاب في بادئ الأمر في سبعينيات القرن الماضي قرب بلدة كوروليفو عند سفوح جبال كاربات الموازية لنهر تيسا بالقرب من حدود أوكرانيا مع المجر ورومانيا، لكن عمر هذه الأدوات ظل مجهولا، وفقا لرويترز.

وحددت المنهجية الجديدة عمر طبقة الرواسب التي تغلف الأدوات الحجرية؛ ما يجعل هذا الموقع مهما لفهم كيفية انتشار الإنسان لأول مرة في أوروبا خلال موجات الدفء، التي تُسمى فترات ما بين العصرين الجليديين.