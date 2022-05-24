عاش قبل ملايين السنين.. علماء أرجنتينيون يعثرون على تنين الموت

توصل فريق من الباحثين إلى كشف أثري فريد من نوعه بعدما عثروا على بقايا طائر أسطوري يسمى ”تنين الموت“ يعتبر من أكبر الديناصورات في أمريكا الجنوبية وأحد أضخم الفقاريات الطائرة التي عاشت على الإطلاق.

وعثر الباحثون في الأرجنتين على بقايا متحجرة لهذا المخلوق الضخم، والذي عاش بجانب الديناصورات قبل 86 مليون سنة، حيث يبلغ طوله حوالي 30 قدمًا (9 أمتار).

ويعد المخلوق الأسطوري أكبر الزواحف الطائرة المعروفة باسم ”التيروصورات“ المكتشفة في أمريكا الجنوبية وواحدة من أكبر حيوانات الفقاريات الطائرة التي عاشت على الإطلاق.

وقال الباحثون إن ”هذا التنين الوحش من المحتمل أنه كان يشكل مشهدًا مخيفًا وهو يصطاد فريسته من السماء في عصور ما قبل التاريخ“، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

تشير التقديرات إلى أن الأنواع المخيفة من الزواحف الطائرة عاشت قبل ما لا يقل عن 20 مليون سنة قبل أن يتسبب اصطدام كويكب بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في القضاء على حوالي ثلاثة أرباع الحياة على هذا الكوكب قبل 66 مليون سنة.

واكتشف فريق من علماء الأحافير حفريات التنين ”ثاناتوسدراكون أمارو“ في جبال الأنديز في مقاطعة ميندوزا الغربية بالأرجنتين.

وقال قائد المشروع ليوناردو أورتيز، من جامعة كويو الوطنية في مقاطعة ميندوزا في الأرجنتين: ”إن خصائص الحفرية التي لم يسبق لها مثيل تتطلب اسمًا جديدًا للجنس والأنواع، حيث يجمع الأخير بين الكلمات اليونانية القديمة للموت (ثاناتوس) والتنين (دراكون)“.

وكان هذا الطائر الزاحف بطول حافلة مدرسية صفراء يبلغ طول جناحيها حوالي 30 قدمًا (9 أمتار). واكتشف فريق علماء الحفريات حوالي 40 عظمة وأجزاء أخرى للتنين.

وشرح الباحثون، أن العظام الضخمة في الحفرية تصنف الأنواع الجديدة على أنها أكبر الزواحف المجنحة والتي تم اكتشافها حتى الآن في أمريكا الجنوبية وواحدة من أكبر الأنواع الموجودة في أي مكان في العالم“.

ووجد الفريق البحثي أن الصخور التي تحافظ على بقايا الزواحف تعود إلى 86 مليون سنة إلى العصر الطباشيري، والذي استمر من حوالي 145 إلى 66 مليون سنة.

وقال أورتيز: ”ليس لدينا سجل حالي لأي مخلوق قريب لديه تعديل جسدي مشابه لهذا المخلوق“.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: ”إن تنين ”ثاناتوسدراكون“ هو أكبر الزواحف المجنحة التي عبرت سماء العصر الطباشيري في أمريكا الجنوبية والتي تم اكتشافه حتى الآن، وسيسمح هذا الاكتشاف للعلماء بتوسيع المعرفة حول تشريح هذه المجموعة المتنوعة من التيروصورات“.