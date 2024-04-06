متجاوزا ماسك للمرة الأولى منذ سنوات.. زوكربيرغ ثالث أغنياء العالم

أظهر تصنيف أغنياء العالم الذي تصدره وكالة "بلومبيرغ" أن مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، تجاوز رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، في مقدار ثروته، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم للمرة الأولى منذ عام 2020.

وأوضحت "بلومبيرغ"، أن ثروة ماسك تراجعت بمقدار 48.4 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 180.6 مليار دولار، بينما ازدادت ثروة زوكربيرغ 58.9 مليار دولار لتبلغ 186.9 مليار دولار، وذلك بعد صعود أسهم شركة "ميتا" إلى مستويات قياسية جديدة.