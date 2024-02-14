دراسة: القرود الصغيرة تحب الإغاظة والمزاح

أظهرت دراسة جديدة أنّ صغار أربعة أنواع من القردة تحبّ كصغار البشر الإغاظة المرحة، مرجعةً هذه السمة في الشخصية إلى سلف مشترك قبل ملايين السنين.

مدّ اليد للإيحاء بإعطاء شيء ما للآخر ثم سحبها قبل أن يمسك به، أو قيام الفرد بعكس ما يُطلب منه، أو منع الآخر من الاستيلاء على شيء ما... طرق شائعة كثيرة للإغاظة المرحة تعتمدها الحيوانات اليافعة من هذه الأنواع، من سن مبكرة بدءاً أحياناً عند الشهر الثامن.

هذا الأسلوب من الممازحة، على الحدود بين اللعب والتعدّي، يقوم على استباق رد فعل الطرف الآخر لإحداث لحظة ترفيهية، بناءً على عنصر المفاجأة، كما ورد في نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "بروسيدينغز ب" Proceedings B الصادرة عن الجمعية الملكية البريطانية.

وتشرح معدة الدراسة الرئيسة إيزابيل لومر، وهي عالمة رئيسيات وأحياء معرفية في معهد ماكس بلانك الألماني، أن "ما يثير الاهتمام" في هذا الأمر هو أنه "نادر ما يؤدي إلى سلوك عدواني".

وكانت عالمة الرئيسيات الشهيرة جين غودال قد لاحظت بالفعل، أثناء دراسة مجموعات من الشمبانزي التي تتنقل بحرية، "أن الحيوانات اليافعة في بعض الأحيان كانت تزعج تلك الكبيرة أثناء نومها من خلال القفز عليها أو عضها أو شد شعرها"، فيما كان رد فعل الحيوانات المستهدفة "هادئاً إلى حد ما".